Атака на арсенал ГРАУ Котлубань: OSINT-аналитики не дали РФ "мокнуть" ГУР в грязь

В сети распространили спутниковые кадры NASA FIRMS, которые якобы зафиксировали несколько термальных точек рядом с внешним периметром арсенала Котлубань. Это вызвало сомнения у геоинтеров, потому что все те кадры были опубликованы без ориентиров.

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В РФ пытались подтасовать последствия атаки БпЛА на арсенал ГРАУ Котлубань в Волгоградской области и таким образом обвинить украинскую военную разведку в распространении дезинформации. Об этом говорится в публикации аналитиков OsintFlow в телеграм.

Отмечается, что 29 сентября в сети распространили спутниковые кадры NASA FIRMS, которые якобы зафиксировали несколько термальных точек рядом с внешним периметром арсенала Котлубань. Это вызвало сомнения у геоинтеров, потому что все те кадры были опубликованы без ориентиров.

"Окончательно стало понятно что это именно ландшафтный пожар, когда аналитики Радио Свобода опубликовали спутниковые снимки Planet Labs. Вчера в сети была опубликована вражеская дезинформация с целью "мокнуть" украинскую разведку в грязь. На эти кадры купились буквально все СМИ не проверяя информацию, телеграмм каналы ASTRA и CyberBoroshno NEWS одними из немногих оперативно опубликовали опровержение этого вброса вражеского ИПСО", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что одно из обнародованных видео старое и вообще из города Дубаи что в ОАЭ. Эти видео были сняты в 2021 году — тогда пожар возник в результате взрыва контейнера на борту корабля в порту Джебель-Ал. На других видно непрофессиональную работу сил и средств против воздушной обороны РФ, повлекших ландшафтный пожар и падение боеприпасов в жилой застройке в окрестностях города Воронеж в городке Отрадное.

В/ч 57229/51, которая там располагается, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов. По данным сервиса Wikimapia, здесь расположен арсенал Главного управления ракетного артиллерийского (ГРАУ) Минобороны РФ.

Работа российской ПВО неподалеку арсенала "Котлубань" также привела к массивным ландшафтным пожарам. Именно их видно на кадрах стихийного пожара к северо-западу от городка Котлубань.

Напомним, что в ночь на 29 сентября БпЛА атаковали РФ. Вражеская ПВО якобы уничтожила 125 БпЛА. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что атакован арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны РФ.