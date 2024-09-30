Атака на арсенал ГРАУ Котлубань: OSINT-аналітики не дали РФ "мокнути" ГУР в бруд

В мережі поширили супутникові кадри NASA FIRMS, які нібито зафіксували декілька термальних точок поруч із зовнішнім периметром арсеналу Котлубань. Це викликало сумніви у геоінтерів, бо всі ті кадри були опубліковані без орієнтирів.

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В РФ намагалися підтасувати наслідки атаки БпЛА на арсенал ГРАУ Котлубань у Волгоградській області і таким чином звинуватити українську військову розвідку у поширенні дезінформації. Про це йдеться в публікації аналітиків OsintFlow в телеграм.

Зазначається, що 29 вересня в мережі поширили супутникові кадри NASA FIRMS, які нібито зафіксували декілька термальних точок поруч із зовнішнім периметром арсеналу Котлубань. Це викликало сумніви у геоінтерів, бо всі ті кадри були опубліковані без орієнтирів.

"Остаточно стало зрозуміло що це саме ландшафтна пожежа, коли аналітики Радіо Свобода опублікували супутникові знімки Planet Labs. Вчора в мережі була опублікована ворожа дезінформація з ціллю "мокнути" українську розвідку в бруд. На ці кадри купились буквально всі ЗМІ не перевіряючи інформацію, телеграм канали ASTRA та CyberBoroshno NEWS одними з не багатьох оперативно опублікували спростовування цього вкиду ворожого ІПСО", — йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначили, що одне із оприлюднених відео старе та взагалі з міста Дубаї що в ОАЕ. Ці відео було знято 2021 року — тоді пожежа виникла внаслідок вибуху контейнера на борту корабля в порту Джебель-Ал. На інших видно непрофесійну роботу сил та засобів проти повітряної оборони РФ, що спричинили ландшафтну пожежу та падіння боєприпасів в житловій забудові на околицях міста Вороніж в містечку Отрадне.

В/ч 57229/51, яка там розташовується, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. За даними сервісу Wikimapia, тут розташований арсенал Головного управління ракетного артилерійського (ГРАУ) Міноборони РФ.

Робота російської ППО неподалік арсеналу "Котлубань" також призвела до масивних ландшафтних пожеж. Саме їх видно на кадрах стихійної пожежі на північний захід від містечка Котлубань.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 вересня БпЛА атакували РФ. Ворожа ППО нібито знищила 125 БпЛА. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ.