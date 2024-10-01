Беспрецедентная защита: в Японии засветилась гиперзвуковая ракета HVGP (фото)

По информации аналитиков, ракета Hyper-Velocity Gliding Projectile будут выпускаться в двух основных версиях — Block 1 и Block 2, каждая из которых имеет отличительные особенности. Дальность первого варианта оценивается в 900 км.

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30 сентября в сети была опубликована фотография пусковой установки, предположительно принадлежащей новейшей ракетной системе Японии. Фото привлекло внимание специалистов, которые отметили, что речь идет о гиперзвуковой ракете Hyper-Velocity Gliding Projectile (HVGP), сообщает Army Recognition.

Ожидается, что эта система поступит на вооружение Сухопутных сил самообороны Японии (JGSDF) уже в 2026 году, на три года раньше первоначальных планов. Решение ускорить программу HVGP было вызвано растущей озабоченностью относительно военной активности Китая и Северной Кореи.

Система HVGP призвана обеспечить беспрецедентный уровень стратегического сдерживания за счет способности ракеты двигаться на гиперзвуковой скорости, уклоняться от систем ПВО и наносить точные удары по целям. Дальность ракеты оценивается в 900 километров, а ее способность изменять траекторию в полете делает ее особенно сложной целью для противника.

Технические особенности HVGP

HVGP будет выпускаться в двух основных версиях — Block 1 и Block 2, каждая из которых имеет отличительные особенности и функциональные возможности.

Block 1 — это модель раннего развертывания, оснащенная ускорителем и базовой системой гиперзвукового скольжения. Ракета имеет длину около 8-9 метров и использует технологии, применяемые в японской ракете Type 12 Surface-to-Ship Missile (SSM). Важным элементом конструкции является стартовый бустер, который разгоняет ракету до гиперзвуковой скорости, после чего активируется скользящий планер, что позволяет ракете продолжать полет без постоянного двигательного импульса.

Block 2 — это более продвинутая версия, имеющая улучшенный механизм скольжения и более мощный ускоритель. Длина этой версии превышает 10 метров, что связано с увеличенной дальностью полета и возможностью транспортировки большего количества топлива для достижения более высокой скорости. Данный вариант будет оснащен более сложной системой наведения, которая включает в себя как инерциальную навигацию, так и спутниковые системы глобальной навигации (ГНСС), что позволяет ей поражать цели с высокой точностью даже при изменяющейся траектории полета.

Основная задача HVGP — защита японских островов и отражение потенциальных вторжений, особенно в спорных районах Восточно-Китайского моря. Для этого комплекс будет запускаться с мобильных наземных платформ, а интеграция с системами управления огнем и спутниковыми системами наведения обеспечит высокую точность ударов.

Обозреватели отметили, что разработка гиперзвуковых вооружений является частью более широких усилий Японии по модернизации своего ракетного арсенала. Помимо внутреннего производства, Япония активно закупает ракетные системы у США.

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Ранее сообщалось, что Япония создает отечественную ракету Type 12 с впечатляющей дальностью в 1 200 км. В Минобороны страны заявили, что оружие успешно прошло наземные испытания, хотя подробности программы тестирований пока не раскрываются.