Безпрецедентний захист: у Японії засвітилася гіперзвукова ракета HVGP (фото)

За інформацією аналітиків, ракета Hyper-Velocity Gliding Projectile випускатиметься у двох основних версіях — Block 1 і Block 2, кожна з яких має відмінні риси. Дальність першого варіанта оцінюється в 900 км.

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30 вересня в мережі було опубліковано фотографію пускової установки, яка, ймовірно, належить новітній ракетній системі Японії. Фото привернуло увагу фахівців, які зазначили, що йдеться про гіперзвукову ракету Hyper-Velocity Gliding Projectile (HVGP), повідомляє Army Recognition.

Очікується, що ця система надійде на озброєння Сухопутних сил самооборони Японії (JGSDF) вже 2026 року, на три роки раніше від початкових планів. Рішення прискорити програму HVGP було викликано всебільшою заклопотаністю щодо військової активності Китаю та Північної Кореї.

Система HVGP покликана забезпечити безпрецедентний рівень стратегічного стримування завдяки здатності ракети рухатися на гіперзвуковій швидкості, ухилятися від систем ППО і завдавати точних ударів по цілях. Дальність ракети оцінюється в 900 кілометрів, а її здатність змінювати траєкторію в польоті робить її особливо складною ціллю для противника.

Технічні особливості HVGP

HVGP буде випускатися у двох основних версіях — Block 1 і Block 2, кожна з яких має відмінні риси та функціональні можливості.

Block 1 — це модель раннього розгортання, оснащена прискорювачем і базовою системою гіперзвукового ковзання. Ракета має довжину близько 8-9 метрів і використовує технології, що застосовуються в японській ракеті Type 12 Surface-to-Ship Missile (SSM). Важливим елементом конструкції є стартовий бустер, який розганяє ракету до гіперзвукової швидкості, після чого активується ковзний планер, що дозволяє ракеті продовжувати політ без постійного рухового імпульсу.

Block 2 — це більш просунута версія, що має поліпшений механізм ковзання і більш потужний прискорювач. Довжина цієї версії перевищує 10 метрів, що пов'язано зі збільшеною дальністю польоту і можливістю транспортування більшої кількості палива для досягнення більшої швидкості. Цей варіант буде оснащений складнішою системою наведення, яка містить як інерціальну навігацію, так і супутникові системи глобальної навігації (ГНСС), що дає змогу їй уражати цілі з високою точністю навіть за умови зміни траєкторії польоту.

Основне завдання HVGP — захист японських островів і відбиття потенційних вторгнень, особливо в спірних районах Східнокитайського моря. Для цього комплекс буде запускатися з мобільних наземних платформ, а інтеграція з системами управління вогнем і супутниковими системами наведення забезпечить високу точність ударів.

Оглядачі зазначили, що розробка гіперзвукових озброєнь є частиною ширших зусиль Японії з модернізації свого ракетного арсеналу. Крім внутрішнього виробництва, Японія активно закуповує ракетні системи у США.

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Раніше повідомлялося, що Японія створює вітчизняну ракету Type 12 із приголомшливою дальністю в 1 200 км. У Міноборони країни заявили, що зброя успішно пройшла наземні випробування, хоча подробиці програми тестувань поки не розкриваються.