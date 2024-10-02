Удар по Волчанску: аналитики и ВСУ отрицают применение россиянами ОДАБ-9000 (фото)

Как заявили ОТГ "Харьков", для применения этого боеприпаса требуется соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано.

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Российские войска ударили по Волчанску в Харьковской области сверхмощным боеприпасом. Сильный взрыв удалось снять на камеру. В РФ заявили, что использовали авиабомбу ОДАБ-9000, однако аналитики Defense Express считают это сомнительным.

Сообщается, что ОДАБ-9000 – это экспериментальный боеприпас. Его испытали только один раз в 2007 году. Видео с этого испытания российская пропаганда использовала для утверждений о том, что разработка якобы превысила по мощности американской GBU-43/B или MOAB – Massive Ordnance Air Blast.

Аналитики отметили, что аббревиатуру MOAB шуточно расшифровывают "Mother Of All Bombs" (Мама всех бомб), то в РФ свой аналог решили назвать "Папой всех бомб".

Испытания ОДАБ-9000 Фото: Defense Express

При этом, как сообщается, GBU-43/B является фугасной авиационной бомбой для уничтожения сложных укрепленных районов, например, укрытий в пещерах и весит 9,85 тонны, то российский является термобарическим боеприпасом с необъявленным весом. А название ОДАБ-9000, которое должно указывать на вес, появилось значительно позже и, возможно, является выдумкой пропагандистов.

Кроме того, как отметили аналитики, ОДАБ-9000 сбрасывается непосредственно над целью, а носителями являются Ту-160, Ту-95, Ту-22М3. Сценарий использования такой бомбы в текущих условиях просто невозможен, потому что это означало бы 100% гарантию потери бомбардировщика от огня ЗРК.

Эксперты отметили, что первый и единственный раз, когда РФ использовала Ту-22М3 для сброса бомб – это Мариуполь.

Аналитики предположили, что РФ использовала планирующий боеприпас. Возможно, УМПК. В РФ эти комплекты производятся для авиационных бомб в калибре 1500 и 3000 кг. При этом оккупанты уже не раз использовали ОДАБ-1500.

В материале говорится, что россияне также могли использовать УМПК с ФАБ-3000. При этом оба боеприпаса, что ОДАБ-1500, что ФАБ-3000 с УМПК сбрасываются с фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Удар по Волчанску: в ОТГ "Харьков" прокомментировали

В ОТГ "Харьков" сообщили, что информация о якобы применении российскими оккупационными войсками авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности.

Как заявил спикер ОТГ и полковник Виталий Саранцев, для применения этого боеприпаса требуется соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано.

"Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки", — заявил Саранцев.

Он также добавил, что подобные сообщения могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию военнослужащих Сил обороны Украины, устрашение местного населения и дестабилизацию региона.

"В очередной раз призываю представителей украинских медиа и администраторов телеграмм-каналов соблюдать информационную гигиену и использовать проверенные источники информации и не распространять фейковые сообщения российских пропагандистов, подыгрывая врагу!" — отметил Саранцев.

Напомним, что в соцсетях сообщали, будто бы РФ могла применить бомбу ОДАБ-9000 в Волчанске. Разрушительная ОДАБ-9000 разрабатывалась для обхода конвенции об использовании ядерного оружия, и хотя по мощности она уступает тактическим патронам, ею можно покрывать огромные по площади территории.