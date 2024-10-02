Списывают роту за штурм посадки: разведчик ВСУ о "суицидальных" атаках РФ на Покровском направлении

ВС РФ преобладают в технике, постоянно получают пополнение личного состава и другие необходимые средства. Россияне понимают, что будут огромные потери, но все равно идут на штурмы и заходят в посадки, рассказывает Виталий Грива.

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Российские оккупанты на Покровском направлении не жалеют личного состава, а за штурм одной посадки могут с легкостью "положить" целую роту. Об этом в интервью УНИАН рассказал разведчик 1-го ОШБ "Да Винчи" Виталий "Грива" Мамец.

Он рассказывает, что сейчас его подразделение пытается стабилизировать ситуацию, которая осложнялась на этом направлении последние месяцы. Почти ежедневно оккупанты здесь осуществляют механизированные штурмы.

"На нашем участке линия соприкосновения — это несколько лесополос. Несмотря на то, что деревья еще зеленые, они полностью выжжены, уничтожены, снесены. Нет ни одного укрытия в "серой зоне", везде воронки. Но есть целое кладбище бронетехники противника, несколько десятков единиц конкретно на нашем участке. Ситуация здесь чрезвычайно сложная. И нам сейчас необходимо получать преимущество", — говорит разведчик.

Разведчик 1-го ОШБ "Да Винчи" Виталий "Грива" Мамец

Он добавил, что оккупанты имеют преимущество в технике, постоянно получают пополнение личного состава и другие необходимые средства. ВС РФ понимают, что будут огромные потери, но все равно идут на штурмы и заходят в эти посадки.

"Бои с ними даются достаточно тяжело. Десятки суицидальных атак за день. Они готовы за день списать роту, штурмуя одну посадку. Большинство не возвращается со штурма, погибает, и для них это допустимо", — рассказывает Виталий Мамец.

По его словам, были случаи, когда на штурм шли до шести единиц техники РФ, и таких штурмов в день могло быть несколько.

"К сожалению, они хорошо эту бронетехнику обустраивают, зашиваются РЭБами, обшиваются "сараями", сетками, которые тоже снижают эффективность работы наших ударных дронов. За счет этого, они становятся менее уязвимыми, а моментами могут привести штурмовую пехоту к нашим позициям. Был случай, когда противник попытался штурмовать наши позиции на так называемой Шишизе (советский грузовой автомобиль ГАЗ-66). Но то, что они готовы использовать даже такую, абсолютно небронированную технику для штурмов, тоже свидетельствует об абсолютном обесценивании жизни их личного состава, абсолютной маниакальности в действиях командиров", — рассказал разведчик.

Напомним, что 1 октября сообщалось, что ВС РФ не прекращают попытки давления на Донбасс и одной из целей противника является Покровск. В то же время у россиян не получается подойти к нему близко и на это есть причина.