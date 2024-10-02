Списують роту за штурм посадки: розвідник ЗСУ про "суїцидальні" атаки РФ на Покровському напрямку

ЗС РФ переважають у техніці, постійно отримують поповнення особового складу та інші необхідні засоби. Росіяни розуміють, що будуть шалені втрати, але все одно йдуть на штурми і заходять у посадки, розповідає Віталій Грива.

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Російські окупанти на Покровському напрямку не шкодують особового складу, а за штурм однієї посадки можуть із легкістю "покласти" цілу роту. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів розвідник 1-го ОШБ "Да Вінчі" Віталій "Грива" Мамець.

Він розповідає, що зараз його підрозділ намагається стабілізувати ситуацію, яка ускладнювалася на цьому напрямку останні місяці. Майже щодня окупанти тут здійснюють механізовані штурми.

"На нашій ділянці лінія зіткнення — це декілька лісосмуг. Попри те, що дерева ще зелені, вони повністю випалені, знищені, знесені. Немає жодного укриття в "сірій зоні", всюди вирви. Але є ціле кладовище бронетехніки противника, кількадесят одиниць конкретно на нашій ділянці. Ситуація тут надзвичайно складна. І нам зараз необхідно здобувати перевагу", — говорить розвідник.

Розвідник 1-го ОШБ "Да Вінчі" Віталій "Грива" Мамець

Він додав, що окупанти переважають у техніці, постійно отримують поповнення особового складу та інші необхідні засоби. ЗС РФ розуміють, що будуть шалені втрати, але все одно йдуть на штурми і заходять у ці посадки.

"Бої з ними даються досить важко. Десятки суїцидальних атак за день. Вони готові за день списати роту, штурмуючи одну посадку. Більшість не повертається зі штурму, гине, та для них це припустимо", — розповідає Віталій Мамець.

За його словами, були випадки, коли на штурм ішли до шести одиниць техніки РФ, а таких штурмів на день могло бути декілька.

"На жаль, вони гарно цю бронетехніку облаштовують, зашиваються РЕБами, обшиваються "сараями", сітками, які теж знижують ефективність роботи наших ударних дронів. Завдяки цьому, вони стають менш вразливими, а моментами можуть привести штурмову піхоту до наших позицій. Був випадок, коли противник спробував штурмувати наші позиції на так званій Шишизі (радянський вантажний автомобіль ГАЗ-66). Але те, що вони готові використовувати навіть таку, абсолютно неброньовану техніку для штурмів, теж свідчить про абсолютне знецінення життя їхнього особового складу, абсолютну маніакальність у діях командирів", — розповів розвідник.

Нагадаємо, що 1 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ не припиняють спроби тиску на Донбас і однією з цілей противника є Покровськ. Водночас у росіян не виходить підійти до нього близько, і на це є причина.