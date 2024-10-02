Житель Мариуполя убил россиянина, который самовольно заселился в его дом: подробности

Приезжий заселился в многоэтажку и начал конфликтовать с соседями, рассказали в горсовете.

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В Мариуполе местный житель убил приезжего гражданина России, который занял квартиру в одном из дома, где жил мужчина. Жители многоэтажки вступились за местного жителя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Житель дома по проспекту Металлургов, 43 нанес ножевые ранения несовместимые с жизнью приезжему гражданину РФ. Теперь мариупольца задержали, но жители дома записали видео в его защиту", — говорится в сообщении.

Как рассказывают жители дома, россиянин, который приехал из Владикавказа, заселился в одну из квартир многоэтажки. Он начал конфликтовать с соседями. Бросал кирпичи в окна, взламывал замки.

Когда один из жителей сделал замечание, на следующий день россиянин ударил мужчину кирпичом по голове и ударил его жену, которая работает врачом. После этого он еще натравил собаку на супругов.

В результате очередной стычки, как говорят соседи, россиянин выхватил нож и пытался ударить мариупольца. Но тот смог отобрать острый предмет и, защищая себя, нанес оппоненту удар ножом.

Мариупольца задержали и обвиняют в убийстве. Жители дома хотят защитить соседа, ведь до этого так называемые "правоохранители" никак не реагировали на все обращения относительно россиянина-дебошира.

Напомним, что 1 октября сообщалось, что в оккупированном Мелитополе партизаны взорвали ВАЗ с оккупантами, которые терроризировали местных жителей. Операцию под координацией ГУР осуществили украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку, сообщили в военной разведке.