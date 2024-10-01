В Мелитополе партизаны взорвали ВАЗ с оккупантами, которые терроризировали местных: детали

Операцию под координацией ГУР осуществили украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку, сообщили в военной разведке.

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В оккупированном Мелитополе Запорожской области 1 октября прогремел взрыв. Взорвался автомобиль с российскими захватчиками, которые устраивали террор местному населению. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Так, в День защитников и защитниц Украины, вблизи завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110. На момент взрыва в салоне находились трое военнослужащих ВС РФ.

"Операцию по уничтожению захватчиков, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР осуществили украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку. ГУР МО Украины напоминает — каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", — говорится в сообщении.

Других подробностей из спецоперации по уничтожению российских оккупантов в Мелитополе в ГУР не сообщили.

Напомним, что 1 октября Служба безопасности Украины задержала киллера ФСБ РФ, который совершил покушение на одного из чиновников Мелитопольского горсовета Запорожской области. Он выдавал себя за переселенца, а для общения с куратором постоянно придумывал различные никнеймы в мессенджер.

Также 16 августа в оккупированном Бердянске на Запорожье взорвали "заместителя мэра". До полномасштабной войны России против Украины коллаборант работал журналистом, а в апреле 2022 года оккупанты занял новую должность.