В Мелітополі партизани підірвали ВАЗ з окупантами, які тероризували місцевих: деталі

Операцію під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку, повідомили у військовій розвідці.

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В окупованому Мелітополі Запорізької області 1 жовтня пролунав вибух. Підірвався автомобіль з російськими загарбниками, які влаштовували терор місцевому населенню. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Так, у День захисників та захисниць України, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110. На момент вибуху в салоні перебували троє військовослужбовців ЗС РФ.

"Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку. ГУР МО України нагадує ― кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", — йдеться у повідомленні.

Інших подробиць зі спецоперації зі знищення російських окупантів в Мелітополі в ГУР не повідомили.

Нагадаємо, що 1 жовтня Служба безпеки України затримала кілера ФСБ РФ, який вчинив замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради Запорізької області. Він видавав себе за переселенця, а для спілкування з куратором постійно вигадував різноманітні нікнейми в месенджер.

Також 16 серпня в окупованому Бердянську на Запоріжжі підірвали "заступника мера". До повномасштабної війни Росії проти України колаборант працював журналістом, а в квітні 2022 року окупанти посів нову посаду.