Житель Маріуполя вбив росіянина, який самовільно заселився в його будинок: подробиці

Приїжджий заселився до багатоповерхівки та почав конфліктувати з сусідами, розповіли у міськраді.

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В Маріуполі місцевий житель вбив приїжджого громадянина Росії, який зайняв квартиру в одному з будинку, де мешкав чоловік. Жителі багатоповерхівки заступилися за місцевого жителя. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Житель будинку по проспекту Металургів, 43 завдав ножові поранення несумісні з життям приїжджому громадянину РФ. Тепер маріупольця затримано, але жителі будинку записали відео на його захист", — йдеться в повідомленні.

Як розповідають мешканці будинку, росіянин, який приїхав з Владикавказа, заселився до однієї з квартир багатоповерхівки. Він почав конфліктувати з сусідами. Кидав цеглу у вікна, зламував замки.

Коли один з жителів зробив зауваження, наступного дня росіянин вдарив чоловіка цеглиною по голові та вдарив його дружину, яка працює лікаркою. Після цього він ще натравив собаку на подружжя.

В результаті чергової сутички, як кажуть сусіди, росіянин вихопив ніж і намагався вдарити маріупольця. Але той зміг відібрати гострий предмет і, захищаючи себе, завдав опоненту удар ножем.

Маріупольця затримали та звинувачують у вбивстві. Жителі будинку хочуть захистити сусіда, адже до цього так звані "правоохоронці" ніяк не реагували на усі звернення щодо росіянина-дебошира.

Нагадаємо, що 1 жовтня повідомлялося, що в окупованому Мелітополі партизани підірвали ВАЗ з окупантами, які тероризували місцевих жителів. Операцію під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку, повідомили у військовій розвідці.