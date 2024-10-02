В Одессе работники ТЦК брали "штурмом" автомобиль: водитель провез одного из них на капоте (видео)

Сотрудники в военной форме пытались задержать водителя и разбили окно, пытаясь его остановить. В Одесском областном ТЦК и СП происшествие пока не комментировали.

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В Одессе произошел инцидент между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) и водителем, которого они пытались задержать, когда тот отказался показывать им документы. В конце концов водитель нажал на газ и покинул место происшествия с работником ТЦК на капоте. Видео инцидента появилось в местных Telegram-каналах.

Инцидент в Одессе

На опубликованном видео видно, как люди в военной форме стоят возле красного авто и требуют открыть дверь. Один из них вылез на капот автомобиля, в то время как другой разбил окно в дверце со стороны водителя.

После этого водитель нажал на газ и покинул место инцидента с работником ТЦК на капоте. Вскоре его задержала полиция.

Официальных комментариев по поводу этого случая со стороны Одесского областного ТЦК и СП или местной полиции пока не было.

Напомним, при этом начальник мобилизационного отдела Харьковского областного ТЦК и СП Сергей Романенко заявил на брифинге, что принудительная мобилизация в Украине является больше мифом, чем реальностью. Видео, которые распространяются в социальных сетях, где говорится о принудительной доставке мужчин в районные центры комплектации, являются неполными, по словам Романенко.