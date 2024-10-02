В Одесі працівники ТЦК брали "штурмом" автомобіль: водій провіз одного з них на капоті (відео)

Співробітники у військовій формі намагалися затримати водія та розбили вікно, намагаючись його зупинити. У Одеському обласному ТЦК та СП подію поки не коментували.

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В Одесі трапився інцидент між співробітниками територіального центру комплектування (ТЦК) та водієм, якого вони намагались затримати, коли той відмовився показувати їм документи. Врешті водій натиснув на газ і покинув місце події з працівником ТЦК на капоті. Відео інциденту з'явилося в місцевих Telegram-каналах.

Інцидент в Одесі

На опублікованому відео видно, як люди у військовій формі стоять біля червоного авто та вимагають відкрити двері. Один з них виліз на капот автомобіля, в той час як інший розбив вікно у дверцятах з боку водія.

Після цього водій натиснув на газ і покинув місце інциденту з працівником ТЦК на капоті. Невдовзі його затримала поліція.

Офіційних коментарів з приводу цього випадку з боку Одеського обласного ТЦК та СП чи місцевої поліції наразі не було.

Нагадаємо, при цьому начальник мобілізаційного відділу Харківського обласного ТЦК та СП Сергій Романенко заявив на брифінгу, що примусова мобілізація в Україні є більше міфом, аніж реальністю. Відео, які поширюються в соціальних мережах, де йдеться про примусове доправлення чоловіків до районних центрів комплектації, є неповними, за словами Романенко.