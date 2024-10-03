Все отводят глаза: США поставляет детали для российских ракет, — Bloomberg

Издание отмечает, что хотя США и вводит санкции за поддержку войны в Украине, однако не принимают никаких мер против американских компаний.

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Американские компании через посредников до сих пор поставляют России электронные компоненты для ракет, а власти США не реагируют на нарушение экспортного контроля. Об этом идет речь в материале Bloomberg.

Издание напомнило, что в феврале 2022 года министр торговли США Джина Раймондо поклялась "использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для ограничения продуктов, программного обеспечения и технологий, которые поддерживают военный потенциал России". Тогда же страна ввела ограничения, которые сделали незаконными поставки в Россию полупроводников западной разработки для использования их в военных целях, "даже если они были сделаны в Китае".

Однако в российских ракетах регулярно обнаруживают компоненты, которые производятся рядом западных компаний. Например, по информации издания, некоторые обнаруженные чипы были изготовлены компанией Silicon Laboratories Inc. Сделаны они были в январе и в марте 2022 года. Для поставки деталей в Россию нужны месяцы, поэтому вероятно, РФ импортировала их после введения западного экспортного контроля.

Компания Analog Devices Inc. произвела четверть обнаруженных иностранных компонентов в российских ракетах. Согласно данным Киевской школы экономики, только в прошлом году Россия импортировала компоненты Analog на сумму 326 миллионов долларов. Это небольшая, но значительная часть выручки Analog за 2023 год в размере 12,3 миллиарда долларов. В целом компания является рекордсменом по поставкам деталей для российских ракет.

Компоненты не продаются напрямую в Россию. В основном это делается через компании в Китае и Гонконге. Американские компании по производству микросхем используют авторизованных дистрибьюторов, которые в свою очередь продают поставщикам электроники по всему миру.

США пытались остановить поток компонентов для ракет в Россию. В частности, в конце августа Министерство финансов страны обнародовало санкции против 400 субъектов за поддержку войны России против Украины, включая более 12 гонконгских компаний.

Однако власти США не обвинили Analog или других американских производителей в нарушении экспортного контроля, пишет издание. В свою очередь компания заявляет, что полностью придерживается экспортного законодательства, не одобряет использование своей продукции российскими военными и принимает меры по усилению соответствия.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что не почувствовал никаких изменений в вопросе поставок иностранных деталей в Россию.

"Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они наполнены западными компонентами", — отметил он.

По его словам, единственный способ заблокировать возможности Кремля по атакам — это остановить поток полупроводников в Россию, однако этого не произойдет.

"Все отводят глаза от происходящего", — добавил глава ГУР.

Напомним, в августе 2023 года стало известно, что Россия закупает у европейских производителей ряд материалов для производства БПЛА "Ланцет". В конце сентября 2024 года проект Frontelligence Insight сообщил, что Россия закупает западные детали для производства истребителя Су-57