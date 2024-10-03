Всі відводять очі: США постачає деталі для російських ракет, — Bloomberg

Видання зазначає, що, хоча США і впроваджують санкції за підтримку війни в Україні, однак не вживають жодних заходів проти американських компаній.

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Американські компанії через посередників до цього часу постачають Росію електронними компонентами для ракет, а влада США не реагує на порушення експортного контролю. Про це йде мова у матеріалі Bloomberg.

Видання нагадало, що в лютому 2022 році міністр торгівлі США Джина Раймондо заприсяглася "використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти для обмеження продуктів, програмного забезпечення та технологій, які підтримують військовий потенціал Росії". Тоді ж країна запровадила обмеження, які зробили незаконними постачання в Росію напівпровідників західної розробки для використання їх у військових цілях, "навіть якщо вони були зроблені в Китаї".

Однак в російських ракетах регулярно виявляють компоненти, які виробляються низкою західних компаній. Наприклад, за інформацією видання, деякі виявлені чіпи були виготовлені компанією Silicon Laboratories Inc. Зроблені вони були в січні та в березні 2022 року. Для постачання деталей у Росію потрібні місяці, тому, ймовірно, РФ імпортувала їх після впровадження західного експортного контролю.

Компанія Analog Devices Inc. виробила чверть виявлених іноземних компонентів в російських ракетах. Згідно з даними Київської школи економіки, лише минулого року Росія імпортувала компоненти Analog на суму 326 мільйонів доларів. Це невелика, але значна частина виторгу Analog за 2023 рік у розмірі 12,3 мільярда доларів. Загалом компанія являється рекордсменом із постачання деталей для російських ракет.

Компоненти не продаються безпосередньо в Росію. Переважно це робиться через компанії у Китаї та Гонконгу. Американські компанії з виробництва мікросхем використовують авторизованих дистриб'юторів, які, зі свого боку, продають постачальникам електроніки по всьому світу.

США намагалися зупинити потік компонентів для ракет до Росії. Зокрема, наприкінці серпня Міністерство фінансів країни оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів за підтримку війни Росії проти України, включно з понад 12 гонконзькими компаніями.

Однак влада США не звинуватила Analog чи інших американських виробників у порушенні експортного контролю, пише видання. Своєю чергою компанія заявляє, що повністю дотримується експортного законодавства, не схвалює використання своєї продукції російськими військовими та вживає заходів щодо посилення відповідності.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що не відчув жодних змін у питанні постачання іноземних деталей у Росію.

"Якщо ви відкриєте будь-яку з цих ракет або безпілотників, ви самі побачите, що вони наповнені західними компонентами", — зазначив він.

За його словами, єдиний спосіб заблокувати можливості Кремля щодо атак — це зупинити потік напівпровідників до Росії, однак цього не станеться.

"Всі відводять очі від того, що відбувається", — додав голова ГУР.

Нагадаємо, у серпні 2023 року стало відомо, що Росія закуповує у європейських виробників низку матеріалів для виробництва БПЛА "Ланцет". В кінці вересня 2024 року проєкт Frontelligence Insight повідомив, що Росія закуповує західні деталі для виробництва винищувача Су-57.