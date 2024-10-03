"Help me": украинец бежал в Польшу, а оказался возле Беларуси и насмешил пограничников (видео)

Мужчина рассказал: думал, что там такие сосновые леса, как на Кировоградщине, а оказалось, настоящие "джунгли" с колючками. Он все время ходил и кричал "НеІр me" и "Na pomoc", пока не услышал звуки кур и лай собак, поэтому пошел в ту сторону.

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Житель Кировоградщины пытался незаконно пересечь государственную границу Украины, чтобы попасть в Польшу. Вместо этого заблудился и оказался возле Беларуси. Об этом случае рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Так, мужчина отправился в "путешествие", следуя советам неизвестного в мессенджере, однако заблудился. Он почти сутки бродил по лесам и болотам на Ровенщине без запасов пищи и воды. Поэтому ему пришлось пить росу с растений и воду из реки.

Надеясь дойти до Польши, он оказался на границе с Беларусью.

Там он еще немного побродил и наткнулся на украинских пограничников. Увидев людей в форме, мужчина принял их за польских "стражей граничных", поэтому сориентировался и заговорил с ними на польском языке.

"Сzy mogę tam jść? Nie wiem tej drożki (Могу ли я там пройти? Не знаю этой дороги)", — сказал мужчина.

Украинские пограничники задержали согражданина за незаконную попытку пересечь государственную границу и составили на него административный протокол.

Сам мужчина рассказал: думал, что там такие сосновые леса, как на Кировоградщине, а оказалось, настоящие "джунгли" с колючками. Он все время ходил и кричал "НеІр me" и "Na pomoc", пока не услышал крики кур и лай собак, поэтому пошел в ту сторону.

Напомним, что 9 сентября сообщалось, что 28-летний украинец женился на теще, чтобы выехать за границу. Пограничники обнаружили, что экс-супруга мужчины за день до этого выехала за границу. Вслед за ней отправились и родственники.