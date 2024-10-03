"Help me": українець тікав до Польщі, а опинився біля Білорусі й насмішив прикордонників (відео)
Чоловік розповів: думав, що там такі соснові ліси, як на Кіровоградщині, а виявилося, що справжні "джунглі" з колючками. Він увесь час ходив і кричав "Нelp me" і "Na pomoc", поки не почув звуки курей і гавкання собак, тож пішов у той бік.
Житель Кіровоградщини намагався незаконно перетнути державний кордон України, щоб потрапити до Польщі. Натомість заблукав і опинився біля Білорусі. Про цей випадок розповіли у пресслужбі Державної прикордонної служби.
Так, чоловік вирушив у "подорож", дотримуючись порад невідомого у месенджері, проте заблукав. Він майже добу блукав лісами й болотами на Рівненщині без запасів їжі та води. Через це йому довелося пити росу з рослин і воду з річки.
Сподіваючись дійти до Польщі, він опинився на кордоні з Білоруссю.
Там утікач ще трохи поблукав і натрапив на українських прикордонників. Побачивши людей у формі, чоловік сприйняв ї за польський "стражів граничних", тож зорієнтувався і заговорив до них польською мовою.
"Сzy mogę tam jść? Nie wiem tej drożki (Чи можу я там пройти? Не знаю цієї дороги)", — сказав чоловік.
Українські прикордонники затримали співгромадянина за незаконну спробу перетнути державний кордон і склали на нього адміністративний протокол.
Сам чоловік розповів: думав, що там такі соснові ліси, як на Кіровоградщині, а виявилося, що справжні "джунглі" з колючками. Він увесь час ходив і кричав "Нelp me" і "Na pomoc", поки не почув крики курей і гавкання собак, тож пішов у той бік.
Нагадаємо, що 9 вересня повідомлялося, що 28-річний українець одружився з тещею, щоб виїхати за кордон. Прикордонники виявили, що ексдружина чоловіка за день до цього виїхала за кордон. Слідом за нею вирушили й родичі.