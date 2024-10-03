ВС РФ захватили восточную часть Цукурино и будут идти на Новодмитровку, — боец Сил обороны

После захвата Цукурино российские оккупанты будут пытаться выйти на Новодмитровку, чтобы перекрыть дорогу на Вишневое-Селидово, говорит "Мучной".

Related video

ВС РФ в районе Селидово Донецкой области увеличили атаки пехотой и пытаются перерезать трассу к городу. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"На севере Селидово проблемы растут, но удается немного контролировать этот процесс, несмотря на большой наплыв пехоты противника. Они пытаются перерезать трассу в город, тем самым в нашу очередь надо усиливать рубежи потому что возникнет сильная угроза с юга. Восточная часть Цукурино находится под контролем врага, сейчас еще продолжается зачистка, и совсем скоро этот населенный пункт перейдет под контроль хряков", — написал он.

"Мучной" отметил, что после этого российские оккупанты будут пытаться выйти на Новодмитровку, чтобы перекрыть дорогу на Вишневое-Селидово.

"Я считаю, что это тот путь, где п**ары начнут выдыхаться, битву за Покровск-Мирноград им долго придется ждать, к этому моменту ресурс их ослабнет, увидите!" — резюмировал украинский военный.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 3 октября отметили, что в течение дня на Покровском направлении ВС РФ осуществили уже 20 атак позиций наших защитников в районах Сухой Балки, Горняка, Новоторецкого и Крутого Яра. Силы обороны отбили 18 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Основные усилия россияне сосредоточили возле Николаевки и Селидово, где зафиксировано 7 и 5 боестолкновений соответственно.

18 боев также в течение дня состоялось на Кураховском направлении, где ВС РФ активно пытаются продвинуться в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового и Катериновки. 5 боев на момент публикации сводки продолжались.

Напомним, что 3 октября сообщалось, что после Угледара новой целью ВС РФ станут населенные пункты Богоявленка и Дальнее, а россиянам остается 5 км до перерезания дороги снабжения севернее Курахово.