ЗС РФ захопили східну частину Цукуриного і йтимуть на Новодмитрівку, — боєць Сил оборони

Після захоплення Цукуриного російські окупанти будуть намагатися вийти на Новодмитрівку, щоб перекрити дорогу на Вишненеве-Селидове, говорить "Мучной".

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ЗС РФ в районі Селидового на Донеччині збільшили атаки піхотою і намагаються перерізати трасу до міста. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"На півночі Селидове проблеми зростають, але вдається трохи контролювати цей процес, попри великий наплив піхоти противника. Вони намагаються перерізати трасу до міста, тим самим в нашу чергу треба посилювати рубежі бо виникне сильна загроза з півдня. Східна частина Цукуриного перебуває під контролем ворога, зараз ще триває зачистка, і зовсім скоро цей населений пункт перейде під контроль хряків", — написав він.

"Мучной" зауважив, що після цього російські окупанти будуть намагатися вийти на Новодмитрівку, щоб перекрити дорогу на Вишненеве-Селидове.

"Я вважаю, що це той шлях, де п**ари почнуть видихатися, битву за Покровськ-Мирноград їм довго доведеться чекати, до цього моменту ресурс їх послабне, побачите!" — резюмував український військовий.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 3 жовтня зазначили, що впродовж дня на Покровському напрямку ЗС РФ здійснили вже 20 атак позицій наших захисників в районах Сухої Балки, Гірника, Новоторецького та Крутого Яру. Сили оборони відбили 18 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Основні зусилля росіяни зосередили біля Миколаївки та Селидового, де зафіксовано 7 та 5 боєзіткнень відповідно.

18 боїв також впродовж дня відбулось на Курахівському напрямку, де ЗС РФ найактивніше намагаються просунутися в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового та Катеринівки. 5 боїв на момент публікації зведення тривали.

Нагадаємо, що 3 жовтня повідомлялося, що після Вугледара новою ціллю ЗС РФ стануть населені пункти Богоявленка та Дальнє, а росіянам залишається 5 км до перерізання дороги постачання північніше Курахового.