Почему ВВС США не строят новые бомбардировщики В-52, которым уже 70 лет?

Как выяснилось, для дальнейшего производства легендарного бомбардировщика необходимо восстановить предприятия, которые обладали всеми соответствующими средствами и технологиями. Но на это уйдут годы.

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Boeing B-52 Stratofortress находится на вооружении ВВС США с 1955 года и может прослужить еще столетие. Хотя время от времени поднимается вопрос о строительстве новых B-52, ответ кроется в логистике и практичности. В отличие от России, которая возобновила производство бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, США демонтировали свои производственные линии для B-52 несколько десятилетий назад.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о производстве бомбардировщиков B-52 Stratofortress для Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

Восстановление этих линий потребует значительных ресурсов, а самолету уже 70 лет.

С учетом развития технологий бомбардировщиков, таких как готовящийся к выпуску B-21 Raider, и совершенствования беспилотных систем, нет особых причин для создания новых B-52.

Почему ВВС США не будут строить новые B-52, несмотря на их долговечность

ВВС США эксплуатируют почтенный Boeing B-52 Stratofortress уже семь десятилетий, и до его окончательного выхода на пенсию может пройти еще целый век, а это значит, что последними членами экипажей могут стать правнуки тех, кто первыми эксплуатировал этот дальний бомбардировщик.

Оригинальный B-52A совершил свой первый полет в 1954 году, а B-52B официально поступил на вооружение годом позже. Последний B-52H был поставлен в октябре 1962 года, то есть 62 года назад. Всего было произведено 744 бомбардировщика, 76 из них до сих пор эксплуатируются ВВС, 58 считаются действующими во 2-м и 5-м бомбардировочных крыльях, 18 находятся в резерве 307-го бомбардировочного крыла, а еще дюжина – на длительном хранении на базе ВВС Дэвис-Монтен ("кладбище").

Чтобы поддерживать стареющие бомбардировщики в летном состоянии, Пентагон вложил миллиарды долларов, и B-52 прошли значительную модернизацию, которая включает (или будет включать) новые датчики, обновленные рабочие места экипажа, улучшенную компоновку кабины, новые двигатели и даже появление защитной ширмы для унитаза в самолете.

В последнее время на авиационных форумах муссируется вопрос о том, почему США не строят новые B-52, если эта платформа так хороша. Короткий, но вежливый ответ на этот вопрос будет звучать так: "С чего бы им это делать?".

Boeing B-52 Stratofortress Фото: ВВС США

Российские самолеты в качестве примера

Российский самолет Ту-95 (по классификации НАТО – Bear) был разработан примерно в то же время, что и B-52, и до сих пор находится на вооружении – но с одним заметным отличием. Производство впервые началось в 1950-х годах, но было приостановлено в 1960-х, а затем возобновлено в 1981 году и продолжалось до 1993 года. Почти все из примерно 55 Ту-95, находящихся сегодня на вооружении, были построены в десятилетие избыточности или позже.

Более того, Ту-160 "Белый лебедь" (по классификации НАТО – Blackjack) выпускается с 1984 года, а в августе Кремль объявил о поставке последней партии этих стратегических бомбардировщиков.

Тот факт, что Россия смогла возобновить производство Ту-95 и продолжает выпускать Ту-160, мог бы подкрепить аргументы в пользу строительства США новых B-52.

Но на самом деле это не так. Соединенные Штаты – не Россия, которая сохраняла все возможные ресурсы в советское время.

Российский бомбардировщик Ту-95 Фото: wiki

Производственные линии для B-52 не готовы

Те 744 самолета B-52, которые были построены во время холодной войны, сошли с конвейеров в Сиэтле (штат Вашингтон) и Вичите (штат Канзас). Даже если здания до сих пор сохранились, их пригодность для производства – это спорный вопрос. Производственные линии наверняка были переделаны, переработаны, сданы в металлолом или проданы несколько десятилетий назад.

Вряд ли все оригинальные спецификации и чертежи для строительства заводов сохранились в архивах, а многие фирмы и десятки субподрядчиков, создававших оборудование для производства самолетов, скорее всего, вышли из бизнеса, объединились или были поглощены другими компаниями. Аэрокосмические компании продолжали строить истребители F-15 и F-16 времен холодной войны, потому что их производство никогда не останавливалось, и на них был международный спрос. Со Stratofortress дело обстояло иначе.

Одним словом, предприятий больше не существует, и потребуются годы, чтобы заново создать инфраструктуру. Даже если бы это удалось сделать, самолету так или иначе уже 70 лет. Уже давно выпускаются все новые и новые самолеты.

ВВС, конечно, поддерживают свой стареющий флот, но это тоже требует немалых усилий.

Компаниям Boeing и Rolls-Royce (последняя является производителем новых двигателей) пришлось использовать технологии 3D-печати и передовые методы проектирования, чтобы просто справиться с установкой новых силовых установок. Было отмечено, что буквально никто из тех, кто работал над первоначальной разработкой бомбардировщиков, не смог даже высказать свое мнение, поскольку они уже давно на пенсии, а большинство из них, вероятно, работает на небесном авиационном заводе (то есть уже скончались).

Стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider Фото: Northrop Grumman

Более того, ВВС США сейчас проводят испытания B-21 Raider – будущей основы и рабочей лошадки бомбардировочного флота. Он заменит B-1B Lancer и B-2 Spirit, а со временем и B-52. Возможно, он также станет последним стратегическим бомбардировщиком дальнего радиуса действия на службе ВВС, поскольку в будущем будут использоваться беспилотные технологии.

Эти длинные рассуждения можно сформулировать кратко: строительство новых B-52 было бы похоже на возвращение в строй линкоров. При наличии достаточного количества денег и ресурсов это можно было бы сделать, но на то нет никаких причин. Существуют более современные платформы, и ВВС США не ограничивают свой кругозор B-52.

В следующий раз давайте лучше обсудим, почему бы американским военным не вернуться к классическому полуавтоматическому Colt 45-го калибра!

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].