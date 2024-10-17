Чому ВПС США не будують нові бомбардувальники В-52, яким уже 70 років?

Як з'ясувалося, для подальшого виробництва легендарного бомбардувальника необхідно відновити підприємства, які володіли всіма відповідними засобами і технологіями. Але на це підуть роки.

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Boeing B-52 Stratofortress перебуває на озброєнні ВПС США з 1955 року і може прослужити ще століття. Хоча час від часу порушується питання про будівництво нових B-52, відповідь криється в логістиці та практичності. На відміну від Росії, яка відновила виробництво бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, США демонтували свої виробничі лінії для B-52 кілька десятиліть тому.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про виробництво бомбардувальників B-52 Stratofortress для Військово-повітряних сил Сполучених Штатів.

Відновлення цих ліній потребує значних ресурсів, а літаку вже 70 років.

З урахуванням розвитку технологій бомбардувальників, таких як B-21 Raider, що готується до випуску, і вдосконалення безпілотних систем, немає особливих причин для створення нових B-52.

Чому ВПС США не будуватимуть нові B-52, незважаючи на їхню довговічність

ВПС США експлуатують поважний Boeing B-52 Stratofortress уже сім десятиліть, і до його остаточного виходу на пенсію може минути ще ціле століття, а це значить, що останніми членами екіпажів можуть стати правнуки тих, хто першими експлуатував цей дальній бомбардувальник.

Оригінальний B-52A здійснив свій перший політ 1954 року, а B-52B офіційно надійшов на озброєння роком пізніше. Останній B-52H було поставлено в жовтні 1962 року, тобто 62 роки тому. Загалом було вироблено 744 бомбардувальники, 76 із них досі експлуатуються ВПС, 58 вважаються діючими у 2-му і 5-му бомбардувальних крилах, 18 перебувають у резерві 307-го бомбардувального крила, а ще дюжина — на тривалому зберіганні на базі ВПС Девіс-Монтен ("цвинтар").

Щоб підтримувати старіючі бомбардувальники в льотному стані, Пентагон вклав мільярди доларів, і B-52 пройшли значну модернізацію, яка охоплює (або буде охоплювати) нові датчики, оновлені робочі місця екіпажу, поліпшене компонування кабіни, нові двигуни і навіть появу захисної ширми для унітазу в літаку.

Останнім часом на авіаційних форумах мусується питання про те, чому США не будують нові B-52, якщо ця платформа така гарна. Коротка, але ввічлива відповідь на це запитання звучатиме так: "З чого б їм це робити?".

Boeing B-52 Stratofortress Фото: ВПС США

Російські літаки як приклад

Російський літак Ту-95 (за класифікацією НАТО — Bear) був розроблений приблизно в той самий час, що і B-52, і досі перебуває на озброєнні — але з однією помітною відмінністю. Виробництво вперше розпочалося в 1950-х роках, але було припинено в 1960-х, а потім відновлено в 1981 році і тривало до 1993 року. Майже всі з приблизно 55 Ту-95, що перебувають сьогодні на озброєнні, були побудовані в десятиліття надмірності або пізніше.

Ба більше, Ту-160 "Білий лебідь" (за класифікацією НАТО — Blackjack) випускається з 1984 року, а в серпні Кремль оголосив про постачання останньої партії цих стратегічних бомбардувальників.

Той факт, що Росія змогла відновити виробництво Ту-95 і продовжує випускати Ту-160, міг би підкріпити аргументи на користь будівництва США нових B-52.

Але насправді це не так. Сполучені Штати — не Росія, яка зберігала всі можливі ресурси за радянських часів.

Російський бомбардувальник Ту-95 Фото: wiki

Виробничі лінії для B-52 не готові

Ті 744 літаки B-52, які були побудовані під час холодної війни, зійшли з конвеєрів у Сіетлі (штат Вашингтон) і Вічіті (штат Канзас). Навіть якщо будівлі досі збереглися, їхня придатність для виробництва — це спірне питання. Виробничі лінії напевно були перероблені, перероблені, здані в металобрухт або продані кілька десятиліть тому.

Навряд чи всі оригінальні специфікації та креслення для будівництва заводів збереглися в архівах, а багато фірм і десятки субпідрядників, які створювали обладнання для виробництва літаків, найімовірніше, вийшли з бізнесу, об'єдналися або були поглинені іншими компаніями. Аерокосмічні компанії продовжували будувати винищувачі F-15 і F-16 часів холодної війни, тому що їх виробництво ніколи не зупинялося, і на них був міжнародний попит. Зі Stratofortress справа йшла інакше.

Одним словом, підприємств більше не існує, і знадобляться роки, щоб заново створити інфраструктуру. Навіть якби це вдалося зробити, літаку так чи інакше вже 70 років. Уже давно випускаються все нові й нові літаки.

ВПС, звісно, підтримують свій флот, що старіє, але це теж потребує чималих зусиль.

Компаніям Boeing і Rolls-Royce (остання є виробником нових двигунів) довелося використати технології 3D-друку і передові методи проєктування, щоб просто впоратися з установкою нових силових установок. Було зазначено, що буквально ніхто з тих, хто працював над первісною розробкою бомбардувальників, не зміг навіть висловити свою думку, оскільки вони вже давно на пенсії, а більшість із них, імовірно, працює на небесному авіаційному заводі (тобто вже померли).

Стратегічний стелс-бомбардувальник B-21 Raider Фото: Northrop Grumman

Ба більше, ВПС США зараз проводять випробування B-21 Raider — майбутньої основи і робочої конячки бомбардувального флоту. Він замінить B-1B Lancer і B-2 Spirit, а згодом і B-52. Можливо, він також стане останнім стратегічним бомбардувальником дальнього радіусу дії на службі ВПС, оскільки в майбутньому будуть використовуватися безпілотні технології.

Ці довгі міркування можна сформулювати коротко: будівництво нових B-52 було б схоже на повернення в стрій лінкорів. За наявності достатньої кількості грошей і ресурсів це можна було б зробити, але на те немає жодних причин. Існують більш сучасні платформи, і ВПС США не обмежують свій кругозір B-52.

Наступного разу давайте краще обговоримо, чому б американським військовим не повернутися до класичного напівавтоматичного Colt 45-го калібру!

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].