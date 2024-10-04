В нескольких батальонах не осталось пехоты: 72 бригаду после Угледара снова бросили в бой, — журналистка

Бригаду поставили на линию боевого соприкосновения, и они держат оборону в районе Угледара. Ротации и отдыха в бригаде не проводились, сообщила военная журналистка.

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После отхода из города Угледар Донецкой области, который держали бойцы 72-й ОМБр ВСУ им. Черных Запорожцев, им не дали передохнуть и снова бросили в бой. Об этом в своем фейсбуке сообщила военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова.

"Уставшая, изуродованная с потерями 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев не идет на отдых, после выхода из Угледара. Бойцам сказали занимать позиции. В бригаде 7 батальонов. В нескольких из них, после боев вокруг Угледара просто не осталось пехоты. Теперь, в таком состоянии бригада должна становиться на линию боевого соприкосновения. Думаю, представляете, какое морально — психологическое состояние бойцов. Даже командиры пишут рапорты об отстранении их от командования", — написала журналистка.

Она добавила, что на соседних позициях находится 123-я отдельная бригада территориальной обороны, которая должна была поддержать 72-ю ОМБр в Угледаре, но, по словам журналистки, бойцы "просто отказываются заходить".

"Сочувствую новому комбригу, который в таком состоянии получил бригаду, Александру Охрименко. Держитесь родные. Вы — лучшие. Столько раз это доказывали", — отметила Юлия Кириенко-Меринова.

Напомним, что 2 октября в ОСУВ "Хортица" подтвердили, что из города Угледар в Донецкой области начали отводить украинские силы и сейчас бригада занимает подготовленные позиции, которые являются "наиболее удобными", чтобы держать оборону на этом направлении.