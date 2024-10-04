В кількох батальйонах не лишилося піхоти: 72 бригаду після Вугледара знову кинули в бій, — журналістка

Бригаду поставили на лінію бойового зіткнення, і вони тримають оборону в районі Вугледара. Ротації і відпочинку в бригаді не проводилися, повідомила військова журналістка.

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Після відходу з міста Вугледар на Донеччині, яке тримали бійці 72-ї ОМБр ЗСУ ім. Чорних Запорожців, їм не дали перепочити і знову кинули в бій. Про це в своєму фейсбуку повідомила військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова.

"Стомлена, понівечена з втратами 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців не йде на відпочинок, після виходу з Вугледара. Бійцям сказали займати позиції. В бригаді 7 батальйонів. У кількох з них, після боїв навколо Вугледара просто не лишилось піхоти. Тепер, в такому стані бригада має ставати на лінію бойового зіткнення. Думаю, уявляєте, який морально — психологічний стан бійців. Навіть командири пишуть рапорти про усунення їх від командування", — написала журналістка.

Вона додала, що на сусідніх позиціях перебуває 123-тя окрема бригада територіальної оборони, яка мала підтримати 72-у ОМБр у Вугледарі, але, за словами журналістки, бійці "просто відмовляються заходити".

"Співчуваю новому комбригу, який в такому стані отримав бригаду, Олександру Охріменку. Тримайтесь рідні. Ви — найкращі. Стільки разів це доводили", — зазначила Юлія Кирієнко-Мерінова.

Нагадаємо, що 2 жовтня в ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що з міста Вугледар у Донецькій області почали відводити українські сили і нині бригада займає підготовлені позиції, які є "найбільш зручними", щоб тримати оборону на цьому напрямку.