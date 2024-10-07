Бойцы батальона К-2 ВСУ показали россиянам, что такое kill zone и довели их до самоубийства (фото)

Группа российских оккупантов выдвинулась на штурм украинских позиций. Пехота батальона К-2 была начеку и как только враг вошел в зону видимости, сразу открыла стрелковый огонь.

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Российские оккупанты неудачно сходили на штурм украинских позиций на одном из участков фронта. Он завершился полным провалом и двойным самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе батальона К-2 54-й механизированной бригады.

Отмечается, что группа российских оккупантов выдвинулась на штурм украинских позиций. Пехота батальона К-2 была начеку и как только враг вошел в зону видимости, сразу открыла стрелковый огонь. Оккупантов атаковали FPV-дроны и дроны со сбросами.

"Остатки штурмовой группы, которые добрались kill zone в нашем окопе ожидала развязка с драматическим финалом. Двое оккупантов, поняв, что штурм провален, а их группа разбита, решили, что лучшим решением в этой ситуации станет парное самоубийство. Однако и здесь россиянам не повезло, однако на помощь пришел их товарищ, который помог россиянам осуществить их желание", — рассказали бойцы батальона.

На обнародованном видео бойцы К-2 сознательно подпускают группу противника в так называемую kill zone, где противнику можно нанести наибольший урон и уничтожает ее.

Одному из группы все же удалось выйти живым.

Напомним, что 7 октября сообщалось, что ВС РФ потеряли по меньшей мере пять дивизий бронированных машин и танков в Покровском районе с начала наступления после захвата Авдеевки в октябре 2023 года и во время наступления в западной части Донецкой области летом 2024 года.