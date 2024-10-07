Бійці батальйону К-2 ЗСУ показали росіянам, що таке kill zone і довели їх до самогубства (фото)

Група російських окупантів висунулася на штурм українських позицій. Піхота батальйону К-2 була напоготові і як тільки ворог увійшов у зону видимості, одразу відкрила стрілецький вогонь.

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Російські окупанти невдало сходили на штурм українських позицій на одній з ділянок фронту. Він завершився повним провалом і подвійним самогубством. Про це повідомили в пресслужбі батальйону К-2 54-ї механізованої бригади.

Зазначається, що група російських окупантів висунулася на штурм українських позицій. Піхота батальйону К-2 була напоготові і як тільки ворог увійшов у зону видимості, одразу відкрила стрілецький вогонь. Окупантів атакували FPV-дрони та дрони зі скидами.

"Рештки штурмової групи, які дісталися kill zone у нашому окопі очікувала розв'язка із драматичним фіналом. Двоє окупантів, зрозумівши, що штурм провалений, а їхня група розбита, вирішили, що найкращим рішенням у цій ситуації стане парне самогубство. Однак і тут росіянам не пощастило, проте на допомогу прийшов їхній товариш, який допоміг росіянам здійснити їхнє бажання", — розповіли бійці батальйону.

На оприлюдненому відео бійці К-2 свідомо підпускають групу противника у так звану kill zone, де противнику можна завдати найбільших втрат і знищує її.

Одному з групи все ж таки вдалося вийти живим.

Нагадаємо, що 7 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ втратили щонайменше п'ять дивізій броньованих машин і танків у Покровському районі від початку наступу після захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року та під час наступу в західній частині Донецької області влітку 2024 року.