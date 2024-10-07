Обвиняют в хулиганстве: в РФ арестовали Z-блогера "Тринадцатого" Гузенко

Стороннику вторжения в Украину грозит 5 лет лишения свободы. Его арестовали на 2 месяца и обвиняют по статье 318 УК РФ.

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В России арестовали Z-блогера Егора Гузенко ("Тринадцатый"), который месяц назад раскритиковал власть, а свои видео с критикой он назвал "Предатели захватили страну". Блогера задержали во время городского праздника и обвинили в хулиганстве. Об этом сообщает "Медуза".

"Z-блогера Егора Гузенко ("Тринадцатый") арестовали. Против него возбудили уголовное дело о насилии против сотрудника полиции. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Гузенко находился в федеральном розыске по подозрению в хулиганстве. В 2021 году он выстрелил в знакомого из аэрозольного пистолета. После этого суд в Санкт-Петербурге назначил Гузенко домашний арест, но он в марте 2022 года сбежал на войну", — пишет издание.

Z-блогера арестовали на 2 месяца и обвиняют по статье 318 УК РФ.

Отмечается, что задержание Егора Гузенко, который ведет Z-канал "Тринадцатый" с 310 тысяч подписчиков, произошло 5 октября в Ставрополе. Это произошло на городском празднике. Во время задержания провоенный блогер матерился и оказывал сопротивление

По словам "вояки", его задержали в Новопавловске, а полицейские "когда задерживали, еще и били".

"Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город", — заявил Гузенко.

В начале сентября блогер опубликовал в своем телеграм-канале несколько видео, в которых раскритиковал российские власти.

"Предатели захватили страну", — сказал он.

Позже "команда" блогера удалила их, сославшись на эмоции Гузенко.

Напомним, что ранее украинцы "хакнули" карточку "Тринадцатого", "снесли" его сообщество в соцсети "ВКонтакте", и заявили на отца военкора в полицию, мол, тот захватил заложников.