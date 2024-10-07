Звинувачують у хуліганстві: в РФ заарештували Z-блогера "Тринадцятого" Гузенка

Прихильнику вторгнення в Україну загрожує 5 років позбавлення волі. Його заарештували на 2 місяці і звинувачують за статтею 318 КК РФ.

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В Росії заарештували Z-блогера Єгора Гузенка ("Тринадцятий"), який місяць тому розкритикував владу, а свої відео з критикою він назвав "Зрадники захопили країну". Блогера затримали під час міського свята і звинуватили у хуліганстві. Про це повідомляє "Медуза".

"Z-блогера Єгора Гузенка ("Тринадцятий") заарештували. Проти нього порушили кримінальну справу про насильство проти співробітника поліції. Максимальне покарання – п'ять років позбавлення волі. Гузенко перебував у федеральному розшуку за підозрою у хуліганстві. У 2021 році він вистрілив у знайомого з аерозольного пістолета. Після цього суд у Санкт-Петербурзі призначив Гузенко домашній арешт, але він у березні 2022 року втік на війну", — пише видання.

Z-блогера заарештували на 2 місяці і звинувачують за статтею 318 КК РФ.

Зазначається, що затримання Єгора Гузенка, який веде Z-канал "Тринадцятий" з 310 тисяч передплатників, сталося 5 жовтня у Ставрополі. Це сталося на міському святі. Під час затримання провоєнний блогер матюкався і чинив опір

За словами "військкора", його затримали в Новопавловську, а поліцейські "коли затримували, ще й лупцювали".

"Я вперше приїхав додому, і ось так мене зустріло рідне місто", — заявив Гузенко.

На початку вересня блогер опублікував у своєму телеграм-каналі кілька відео, в яких розкритикував російську владу.

"Зрадники захопили країну", — сказав він.

Пізніше "команда" блогера видалила їх, пославшись на емоції Гузенка.

Нагадаємо, що раніше українці "хакнули" картку "Тринадцятого", "знесли" його спільноту у соцмережі "ВКонтакте", та заявили на батька військкора до поліції, мовляв, той захопив заручників.