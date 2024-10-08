"ВС РФ не ожидали, что за них так возьмутся": военкор рассказал об успехах ВСУ в Донецкой области

На Северском направлении в результате контратаки Силам обороны удалось улучшить позиции и расширить серую зону, рассказал Богдан Мирошников.

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В Донецкой области Силы обороны имеют успехи на нескольких участках фронта. Они смогли улучшить свои позиции и нанести огромные потери врагу. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил военкор и блогер Богдан Мирошников.

"На Северском направлении Силы Обороны имели небольшие успехи в районе треугольника Федоровка-Перевозное-Роздоловка. В результате контратаки, удалось улучшить позиции и расширить серую зону. Западнее Цукурино (южнее Селидово) Силы Обороны наносят огромные потери врагу. Кажется, оккупанты там не ожидали того, что за них так плотно возьмутся", — проинформировал он.

Вместе с тем у ВС РФ есть продвижение в несколько сотен метров продвижения в районе Звездного, Лисовки, Сухого Яра, Катериновки, Максимильяновки и Торецка.

Карта боев в Донецкой области

На других участках фронта преимущественно без изменений.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 8 октября сообщалось, что на Северском направлениях существенных изменений не произошло.

"Враг осуществляет перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры, позиций наших войск, применяет авиацию", — говорилось в сводке.

Напомним, что 8 октября сообщалось, что украинский военнослужащий в рукопашном бою победил россиянина, который сунулся в окопы ВСУ в районе Роботино Запорожской области.