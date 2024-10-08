"ЗС РФ не очікували, що за них так візьмуться": військкор розповів про успіхи ЗСУ на Донеччині

На Сіверському напрямку в результаті контратаки Силам оборони вдалося покращити позиції та розширити сіру зону, розповів Богдан Мірошников.

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На Донеччині Сили оборони мають успіхи на кількох ділянках фронту. Вони змогли покращити свої позиції та завдати величезних втрат ворогу. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив військкор і блогер Богдан Мірошников.

"На Сіверському напрямку Сили Оборони мали невеликі успіхи у районі трикутника Федорівка-Переїзне-Роздолівка. В результаті контратаки, вдалося покращити позиції та розширити сіру зону. Західніше Цукуриного (південніше Селидового) Сили Оборони завдають величезних втрат ворогу. Здається, окупанти там не очікували того, що за них так щільно візьмуться", — проінформував він.

Разом з тим у ЗС РФ є просування у кількасот метрів просування в районі Зоряного, Лисівки, Сухого Яру, Катеринівки, Максимільянівці та Торецьку.

Карта боїв на Донеччині

На інших ділянках фронту переважно без змін.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 жовтня повідомлялося, що на Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулося.

"Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію", — йшлося у зведенні.

Нагадаємо, що 8 жовтня повідомлялося, що український військовослужбовець у рукопашному бою переміг росіянина, який сунувся в окопи ЗСУ в районі Роботиного Запорізької області.