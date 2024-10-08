ВС РФ ракетой пытались уничтожить обломки вышедшего из строя над Украиной дрона "Охотник", — Forbes

Западные специалисты смогут исследовать, как работает новейший БПЛА и определить, как свести на нет его возможности.

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Россия использовала для атаки на территорию Украины новый беспилотник, впрочем, он вышел из строя, из-за чего самолет РФ его уничтожил. Чтобы избавиться от следов и не дать украинской стороне исследовать обломки, россияне ударили по месту падения БПЛА ракетой. Об этом пишет издание Forbes.

Отмечается, что ликвидация собственного новенького беспилотника, когда он вышел из-под контроля над Украиной, может стать одним из самых больших позоров, когда-либо пережитых российскими ВКС, если не хуже.

"Эти ракеты ("Искандер" — ред.) дефицитные и дорогие, и отвлечение одной из них от кампании против городов Украины свидетельствует, что это была высокоприоритетная цель", — говорится в публикации.

"Охотник" С-70 был прототипом боевого беспилотника "невидимка", предназначенного для работы вместе с новым истребителем Су-57 "Felon". После того, как его сбил Су-57, россияне выпустили ракету "Искандер" по зоне катастрофы, чтобы уничтожить обломки С-70. Впрочем, украинская сторона успела до ракетного удара собрать ключевые компоненты.

Издание пишет, что западные специалисты смогут исследовать, как работает С-70 "Охотник" и определить, как победить Су-57 и свести на нет возможности БПЛА С-70 по обеспечению его незаметности, и эти беспилотники станут менее полезными.

Эксперты считают, что россияне хотели уничтожить обломки своего новейшего БПЛА "Искандером", чтобы скрыть собственную ложь относительно достижений в сфере малозаметности.

"Возможно, российское руководство вот-вот узнает, что их дорогой и разрекламированный беспилотник-невидимка на самом деле вовсе не "стелс". И узнают они это, прочитав в СМИ", — добавили в журнале.

Напомним, что 7 октября сообщалось, что на месте падения тяжелого БПЛА С-70 "Охотник", сбитого РФ, были найдены фрагменты российской авиационной бомбы УМПБ Д-30. Это может свидетельствовать, что ВС РФ могли использовать беспилотник для ударов по Украине.