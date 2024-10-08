ЗС РФ ракетою намагалися знищити уламки дрону "Охотник", який вийшов з ладу над Україною, — Forbes

Західні фахівці зможуть дослідити, як працює новітній БпЛА і визначити, як звести нанівець його можливості.

Related video

Росія використала для атаки на територію України новий безпілотник, втім, він вийшов з ладу, через що літак РФ його знищив. Щоб позбутися слідів і не дати українській стороні дослідити уламки, росіяни вдарили по місцю падіння БпЛА ракетою. Про це пише видання Forbes.

Зазначається, що ліквідація власного новенького безпілотника, коли він вийшов з-під контролю над Україною, може стати однією з найбільших ганьб, коли-небудь пережитих російськими ПКС, якщо не гірше.

"Ці ракети ("Іскандер" — ред.) дефіцитні й дорогі, і відволікання однієї з них від кампанії проти міст України свідчить, що це була високопріоритетна мета", — йдеться в публікації.

"Охотник" С-70 був прототипом бойового безпілотника "невидимка", призначеного для роботи разом з новим винищувачем Су-57 "Felon". Після того, як його збив Су-57, росіяни випустили ракету "Іскандер" по зоні катастрофи, щоб знищити уламки С-70. Втім, українська сторона встигла до ракетного удару зібрати ключові компоненти.

Видання пише, що західні фахівці зможуть дослідити, як працює С-70 "Охотник" і визначити, як перемогти Су-57 та звести нанівець можливості БпЛА С-70 щодо забезпечення його непомітності, і ці безпілотники стануть менш корисними.

Експерти вважають, що росіяни хотіли знищити уламки свого новітнього БпЛА "Іскандером", щоб приховати власну брехню щодо досягнень у сфері малопомітності.

"Можливо, російське керівництво ось-ось дізнається, що їхній дорогий і розрекламований безпілотник-невидимка насправді зовсім не "стелс". І дізнаються вони це, прочитавши в ЗМІ", — додали в журналі.

Нагадаємо, 7 жовтня повідомлялося, що на місці падіння важкого БпЛА С-70 "Охотник", збитого РФ, були знайдені фрагменти російської авіаційної бомби УМПБ Д-30. Це може свідчити, що ЗС РФ могли використовувати безпілотник для ударів по Україні.