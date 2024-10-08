Оценивали готовность применить ядерное оружие в 50%: США знали о нападении РФ на Украину в 2021 году

Байден дважды обсуждал с Путиным данные разведки в декабре 2021 года. Во время второго 50-минутного "горячего" разговора Путин заговорил о риске ядерной войны.

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Источник разведки США в Кремле сообщал о планах вторжения в Украину еще в 2021 году. Впрочем, тогда Пентагон оценил готовность президента России Владимира Путина применить ядерное оружие на 50%. Об этом говорится в книге американского журналиста Боба Вудворда "Война", которую цитирует CNN.

По словам Вудворда, разведка США узнала о планах Путина вторгнуться в Украину в октябре 2021 года. В операции должны были задействовать 175 тыс. российских военных. Источником этой информации было лицо, причастное к разведке США в Кремле.

Также сообщается, что президент США Джо Байден дважды обсуждал с Путиным данные разведки в декабре 2021 года. Во время второго 50-минутного разговора, который Вудворд называет "горячим", Путин заговорил о риске ядерной войны. Байден заявил, что в ней "невозможно победить".

В книге также говорится о том, что в октябре 2022 года глава Пентагона Ллойд Остин позвонил министру обороны РФ Сергею Шойгу. Руководство США было обеспокоено риском применения Россией тактического ядерного оружия в Украине. Эту возможность они оценивали в 50%.

Также в книге есть рассказ одного из помощников Трампа, который заявил, что тот созванивался с Путиным "вероятно, семь раз" с момента окончания президентского срока в 2021 году.

Напомним, 8 октября сообщалось, что лидер США Джо Байден решил перенести свою поездку в Германию, где должен был присутствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") из-за непогоды в США.