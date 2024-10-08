Оцінювали готовність застосувати ядерну зброю в 50%: США знали про напад РФ на Україну в 2021 році

Байден двічі обговорював із Путіним дані розвідки у грудні 2021 року. Під час другої 50-хвилинної "гарячої" розмови Путін заговорив про ризик ядерної війни.

Related video

Джерело розвідки США в Кремлі повідомляло про плани вторгнення в Україну ще 2021 року. Втім, тоді Пентагон оцінив готовність президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю на 50%. Про це йдеться у книзі американського журналіста Боба Вудворда "Війна", яку цитує CNN.

За словами Вудворда, розвідка США дізналася про плани Путіна вторгнутися до України у жовтні 2021 року. В операції мали задіяти 175 тис. російських військових. Джерелом цієї інформації була особа, причетна до розвідки США у Кремлі.

Також повідомляється, що президент США Джо Байден двічі обговорював із Путіним дані розвідки у грудні 2021 року. Під час другої 50-хвилинної розмови, яку Вудворд називає "гарячою", Путін заговорив про ризик ядерної війни. Байден заявив, що в ній "неможливо перемогти".

У книзі також йдеться про те, що у жовтні 2022 року голова Пентагона Ллойд Остін зателефонував міністру оборони РФ Сергію Шойгу. Керівництво США було занепокоєне ризиком застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні. Цю можливість вони оцінювали в 50%.

Також у книзі є розповідь одного з помічників Трампа, який заявив, що той зідзвонювався з Путіним "ймовірно, сім разів" з моменту закінчення президентського терміну у 2021 році.

Нагадаємо, 8 жовтня повідомлялося, що лідер США Джо Байден вирішив перенести свою поїздку до Німеччини, де мав бути присутнім на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") через негоду в США.