Могли использовать 6 ракет: ВС РФ баллистикой атаковали Полтаву и Кременчуг

ВС РФ атаковали Полтавскую область в 2 волны. По предварительной информации, обошлось без попаданий по гражданской инфраструктуре.

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Российские оккупанты вечером 8 октября атаковали баллистикой Полтавскую область. Взрывы раздавались в Полтаве и Кременчуге. Об атаке на область сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Находитесь в укрытиях! Враг атакует область", — написал он.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе баллистики с востока в 22:02. Уже через 2 минуты поступило сообщение о скоростной цели на Полтаву и Кременчуг. Причем оба города ВС РФ атаковали в 2 волны.

В частности, взрывы раздавались в северной части Кременчуга. Местные жители сообщают о по меньшей мере 3 взрывах.

Местные паблики сообщают, что ВС РФ могли запустили по Кременчугу и Полтаве не менее 6 ракет.

Полтавская областная военная администрация пока не сообщала детальную информацию о последствиях ракетной атаки.

"По предварительной информации, обошлось без попаданий по гражданской инфраструктуре. Не пренебрегайте тревогами! Верим в Силы обороны", — написал Филипп Пронин.

Напомним, что 8 октября сообщалось, что РФ использовала для атаки на территорию Украины новый БПЛА, впрочем, он вышел из строя, из-за чего самолет РФ его уничтожил. Чтобы избавиться от следов и не дать украинской стороне исследовать обломки, россияне ударили по месту падения беспилотника "Искандером".