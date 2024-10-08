Могли використати 6 ракет: ЗС РФ балістикою атакували Полтаву та Кременчук

ЗС РФ атакували Полтавщину у 2 хвилі. За попередньою інформацією, обійшлося без влучань по цивільній інфраструктурі.

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Російські окупанти ввечері 8 жовтня атакували балістикою Полтавську область. Вибухи лунали в Полтаві та Кременчуці. Про атаку на область повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Перебувайте в укриттях! Ворог атакує область", — написав він.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу балістики зі сходу о 22:02. Вже за 2 хвилини надійшло повідомлення про швидкісну ціль на Полтаву та Кременчук. Причому обидва міста ЗС РФ атакували у 2 хвилі.

Зокрема, вибухи лунали у північній частині Кременчука. Місцеві жителі повідомляють про щонайменше 3 вибухи.

Місцеві пабліки повідомляють, що ЗС РФ могли запустили по Кременчуку і Полтаві щонайменше 6 ракет.

Полтавська обласна військова адміністрація поки не повідомляла детальну інформацію про наслідки ракетної атаки.

"За попередньою інформацією, обійшлося без влучань по цивільній інфраструктурі. Не нехтуйте тривогами! Віримо в Сили оборони", — написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, 8 жовтня повідомлялося, що РФ використала для атаки по території України новий БпЛА, втім, він вийшов з ладу, через що літак РФ його знищив. Щоб позбутися слідів і не дати українській стороні дослідити уламки, росіяни вдарили по місцю падіння безпілотника "Іскандером".