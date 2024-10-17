Экипаж атомной подводной лодки ВМС США "слушал музыку" и врезался в транспортное судно

Штурман подводной лодки в момент столкновения слушал iPod в кают-компании; капитан ни разу не появился в рубке во время перехода через пролив; а несколько вахтенных не отреагировали на данные датчиков, которые могли бы предупредить экипаж о надвигающемся столкновении.

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В марте 2009 года в Ормузском проливе столкнулись быстроходная ударная подводная лодка класса Los Angeles USS Hartford и десантно-транспортный док класса San Antonio USS New Orleans, в результате чего оба судна получили значительные повреждения, а в океан вылилось 25 тысяч галлонов топлива.

Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса, в которой говорится об инциденте в Ормузском проливе 19 марта 2009 года.

Несмотря на отсутствие серьезных травм у членов экипажей, следователи ВМС пришли к выводу, что всему виной самоуверенность и халатность на борту "Хартфорда".

Экипаж подводной лодки не соблюдал надлежащие протоколы, в частности, слушал музыку во время работы и не реагировал на данные датчиков. Авария нанесла ущерб в размере более 100 миллионов долларов и привела к дисциплинарным взысканиям в отношении капитана и членов экипажа "Хартфорда".

В марте 2009 года два корабля ВМС США столкнулись друг с другом при прохождении Ормузского пролива. В результате столкновения в океан вылились десятки тысяч галлонов топлива, а ущерб составил десятки миллионов долларов. К счастью, никто серьезно не пострадал. Но этот инцидент стал ярким проявлением небрежности, царящей на одной из самых мощных и дорогих американских атомных скоростных подводных лодок.

Можно подумать, что столкновения между океанскими судами происходят нередко, особенно на переполненных судоходных путях, таких как Ормузский пролив. Только жесткие протоколы поддерживают порядок в открытом океане. Но иногда воцаряется благодушная атмосфера, протоколы начинают игнорировать, и в результате многомиллионные военные корабли время от времени сталкиваются между собой.

Трагедия военно-морского флота США: что произошло

В час ночи 19 марта 2009 года корабль USS Hartford двигался на юг на перископной глубине через Ормузский пролив, направляясь в Джебель-Али на юго-западе Дубая. Одновременно с ним в западном направлении двигался USS New Orleans в составе амфибийной группы Boxer, которая собиралась войти в Персидский залив.

Hartford — быстроходная ударная подводная лодка класса Los Angeles, — это атомное судно стоимостью 1,86 миллиарда долларов, способное работать без дозаправки в течение 30 лет. New Orleans — десантный транспортный док класса San Antonio стоимостью около 2 миллиардов долларов, способный нести два MV-22 Osprey и 14 десантно-штурмовых машин.

Два этих судна столкнулись. Hartford развернулся на 85 градусов, повредив ограждение выдвижных устройств, перископ и носовую плоскость левого борта, что потребует ремонта на сумму более 100 миллионов долларов. Пятнадцать моряков, находившихся на борту "Хартфорда", получили незначительные травмы. New Orleans, тем временем, получил более скромные повреждения: в результате столкновения в его корпусе образовалась пробоина размером 4,8 на 5,4 метра. Произошел разрыв топливного бака, и были повреждены две балластные цистерны. Из разорванного топливного бака New Orleans вылилось в океан 25 тысяч галлонов топлива.

Док класса San Antonio USS New Orleans Фото: wiki

Столкновение подлодок: кто виноват

Военно-морские следователи установили, что виноват корабль USS Hartford. Его экипаж был обвинен в "неэффективном и халатном управлении подводной лодкой", а также в "пренебрежении стандартами и неспособности адекватно спланировать пересечение оживленного Ормузского пролива".

Субмарина USS Hartford после столкновения в Ормузском проливе Фото: wiki

Авария "выявила нерадивых командиров, которые допускали на борту сон, халатность, а также музыкальные колонки в радиорубке", сообщила NBC в 2009 году. В частности, штурман подводной лодки в момент столкновения слушал iPod в кают-компании; капитан ни разу не появился в рубке во время перехода через пролив; а несколько вахтенных не отреагировали на данные датчиков, которые могли бы предупредить экипаж о скором столкновении. Короче говоря, экипаж стал самодовольным и небрежным после 63 дней в море, большая часть которых пришлась на районы с высоким уровнем контакта, такие как Ормузский пролив.

Экипаж "Хартфорда" получил соответствующее наказание. Капитан "Хартфорда" был переведен на другую должность, а несколько членов экипажа получили дисциплинарные взыскания. Как Hartford, так и New Orleans находятся в строю и по сей день.

Об авторе

Харрисон Касс — журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.