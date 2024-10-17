Екіпаж атомного підводного човна ВМС США "слухав музику" і врізався в транспортне судно

Штурман підводного човна в момент зіткнення слухав iPod у кают-компанії; капітан жодного разу не з'явився в рубці під час переходу через протоку; а кілька вахтових не відреагували на дані датчиків, які могли би попередити екіпаж про наближення зіткнення.

Related video

У березні 2009 року в Ормузькій протоці зіткнулися швидкохідний ударний підводний човен класу Los Angeles USS Hartford і десантно-транспортний док класу San Antonio USS New Orleans, унаслідок чого обидва судна зазнали значних ушкоджень, а в океан вилилося 25 тисяч галонів палива.

Фокус переклав статтю журналіста Гаррісона Касса, в якій йдеться про інцидент в Ормузькій протоці 19 березня 2009 року.

Попри відсутність серйозних травм у членів екіпажів, слідчі ВМС дійшли висновку, що в усьому винні самовпевненість і недбалість на борту "Гартфорда".

Екіпаж підводного човна не дотримувався належних протоколів, зокрема, слухав музику під час роботи і не реагував на дані датчиків. Аварія завдала збитків у розмірі понад 100 мільйонів доларів і призвела до дисциплінарних стягнень щодо капітана і членів екіпажу "Гартфорда".

У березні 2009 року два кораблі ВМС США зіткнулися один з одним під час проходження Ормузької протоки. Унаслідок зіткнення в океан вилилися десятки тисяч галонів пального, а збитки становили десятки мільйонів доларів. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Але цей інцидент став яскравим проявом недбалості, що панувала на одному з найпотужніших і найдорожчих американських атомних швидкісних підводних човнів.

Можна подумати, що зіткнення між океанськими суднами відбуваються доволі часто, особливо на переповнених судноплавних шляхах, як-от Ормузька протока. Тільки жорсткі протоколи підтримують порядок у відкритому океані. Але іноді панує розслаблена атмосфера, протоколами починають нехтувати, і в результаті багатомільйонні військові кораблі час від часу стикаються один із одним.

Трагедія військово-морського флоту США: що сталося

О першій годині ночі 19 березня 2009 року корабель USS Hartford рухався на південь на перископній глибині через Ормузьку протоку, прямуючи в Джебель-Алі на південному заході Дубаю. Одночасно з ним у західному напрямку рухався USS New Orleans у складі амфібійної групи Boxer, яка збиралася увійти в Перську затоку.

Hartford — швидкохідний ударний підводний човен класу Los Angeles, — це атомне судно вартістю 1,86 мільярда доларів, здатне працювати без дозаправлення протягом 30 років. New Orleans — десантний транспортний док класу San Antonio вартістю приблизно 2 мільярди доларів, здатний нести два MV-22 Osprey і 14 десантно-штурмових машин.

Два цих судна зіткнулися. Hartford розвернувся на 85 градусів, пошкодивши рубку висувних пристроїв, перископ і носову площину лівого борту, що потребуватиме ремонту на суму понад 100 мільйонів доларів. П'ятнадцять моряків, які перебували на борту "Гартфорда", зазнали незначних травм. New Orleans, тим часом, зазнав менших пошкоджень: унаслідок зіткнення в його корпусі утворилася пробоїна розміром 4,8 на 5,4 метра. Стався розрив паливного бака, і було пошкоджено дві баластні цистерни. З розірваного паливного бака New Orleans вилилося в океан 25 тисяч галонів палива.

Док класу San Antonio USS New Orleans Фото: wiki

Зіткнення підводних човнів: хто винен

Військово-морські слідчі встановили, що винен корабель USS Hartford. Його екіпаж був звинувачений у "неефективному і недбалому управлінні підводним човном", а також у "нехтуванні стандартами і нездатності адекватно спланувати перетин жвавої Ормузької протоки".

Субмарина USS Hartford після зіткнення в Ормузькій протоці Фото: wiki

Аварія "виявила недбайливих командирів, які допускали на борту сон, нехлюйство, а також музичні колонки в радіорубці", повідомила NBC у 2009 році. Зокрема, штурман підводного човна в момент зіткнення слухав iPod у кают-компанії; капітан жодного разу не з'явився в рубці під час переходу через протоку; а кілька вахтових не відреагували на дані датчиків, які могли б попередити екіпаж про швидке зіткнення. Коротше кажучи, екіпаж став самовдоволеним і недбалим після 63 днів у морі, більшість яких припала на райони з високим рівнем контакту, як-от Ормузька протока.

Екіпаж "Гартфорда" отримав відповідне покарання. Капітан "Гартфорда" був переведений на іншу посаду, а кілька членів екіпажу отримали дисциплінарні стягнення. Як Hartford, так і New Orleans перебувають на службі й донині.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку. На його рахунку понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Здобув ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.