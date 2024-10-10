Поселок оказался крепким орешком: оккупанты пытаются захватить Максимильяновку, — военкор

Командование РФ направило на населенный пункт очень большие силы, но пока они не имеют успеха. Ежедневно в одной Максимильяновке и рядом с ней отбивается до 15 штурмов.

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Российские оккупанты в Донецкой области принялись активнее штурмовать поселок Максимильяновка. Несмотря на попытки и штурмы каждые полтора часа, Силы обороны держат населенный пункт. Об этом сообщил военкор и блогер Богдан Мирошников.

По его словам, в Максимильяновке фактически без изменений по линии боевого соприкосновения, а населенный пункт держат 50/50 Силы обороны и ВС РФ.

"Поселок оказался крепким орешком для врага, а главное — это наши воины. Оккупант туда очень большие силы направил, но пока они не могут полностью захватить село. Ежедневно в одной Максимильяновке и рядом с ней отбивается до 15 штурмов. Фактически, каждые 1,5 часа — новый штурм", — написал военкор.

Он заметил, что эти штурмы происходят не только пехотой, "но и куда массированнее".

"Наши ребята держатся", — резюмировал Богдан Мирошников.

Карта боев в Максимильяновке

В дневной сводке Генштаба ВСУ 10 октября сообщалось, что на Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. По уточненной информации, за сегодняшний день отбито 9 атак оккупационной армии, три атаки еще продолжаются. Конкретно о боях в Максимильяновке на этом направлении в Генштабе не сообщалось.

Напомним, что 10 октября сообщалось, что ВС РФ пошли в наступление в Курской области и пытаются взять село, которое уже несколько раз "освобождали".