Селище виявилося міцним горішком: окупанти намагаються захопити Максимільянівку, — військкор

Командування РФ спрямувало на населений пункт дуже великі сили, але поки що вони не мають успіху. Щодня лише в Максимільянівці та поруч із нею відбивають до 15 штурмів.

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Російські окупанти на Донеччині заходилися активніше штурмувати селище Максимільянівка. Попри всі намагання та штурми щопівтори години, Сили оборони тримають населений пункт. Про це повідомив військкор і блогер Богдан Мірошников.

За його словами, у Максимільянівці фактично без змін по лінії бойового зіткнення, а населений пункт тримають 50/50 Сили оборони і ЗС РФ.

"Селище виявилося міцним горішком для ворога, а головне — це наші воїни. Окупант туди дуже великі сили спрямував, але поки що вони не можуть повністю захопити село. Щодня лише в Максимільянівці та поруч із нею відбивають до 15 штурмів. Фактично, кожні 1,5 години — новий штурм", — написав військкор.

Він зауважив, що ці штурми відбуваються не тільки піхотою, "а й куди масованіше".

"Наші хлопці тримаються", — резюмував Богдан Мірошников.

Карта боїв у Максимільянівці

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 10 жовтня повідомлялося, що на Курахівському напрямку продовжуються бої поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. За уточненою інформацією, за сьогодні відбито 9 атак окупаційної армії, три атаки ще тривають. Конкретно про бої в Максимільянівці на цьому напрямку в Генштабі не повідомляли.

Нагадаємо, що 10 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ пішли в наступ у Курській області та намагаються взяти село, яке вже кілька разів "звільняли".