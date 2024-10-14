"Покрутили" посетителей и музыкантов: в Харькове с концерта в ТЦК забрали 3 группы, — соцсети

По словам очевидцев, в рейде участвовали до двух десятков работников ТЦК и СП. Мужчинам выдали повестки, а звукорежиссера концерта отправили на обучение.

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В Харькове прямо во время концерта ТЦК забрали музыкантов из трех музыкальных групп, а также нескольких посетителей. Об этом сообщают в телеграм-канале "Сата зувало про музло".

"В Харькове накрыли концерт, забрали True Tough. Забрали телефоны, менеджера не пускали. Забрали также участников других групп, которые должны были играть. Покрутили посетителей также", — говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанным выдали повестки, а звукорежиссера концерта отправили на учебу.

По словам очевидцев, в рейде участвовали около двух десятков работников ТЦК и СП. Также на месте присутствовали правоохранители. Они посетили следующие заведения "Че-бар", "Аргентина", "Лобстер".

"С таким подходом ивент-сфере п**да. Клубам пора задуматься над онлайн-концертами", — написали в паблике.

На следующий день после задержания в Харькове музыкальные коллективы должны были присоединиться к благотворительному концерту в Киеве, но организаторы сообщили, что вынуждены были убрать их из запланированной программы концерта в столице.

На момент публикации материала Харьковский областной ТЦК не комментировал(комментировал) информацию о рейде на рок-концерте.

Напомним, что украинские военные возмутились тем, что люди возле Дворца спорта кричали работникам ТЦК "Ганьба", а в сетях захейтили Святослава Вакарчука из-за "облавы" на его концерте.