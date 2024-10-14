"Покрутили" відвідувачів і музикантів: в Харкові з концерту до ТЦК забрали 3 гурти, — соцмережі

За словами очевидців, у рейді брали участь до двох десятків працівників ТЦК та СП. Чоловікам видали повістки, а звукорежисера концерту відправили на навчання.

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У Харкові просто під час концерту ТЦК забрали музикантів з трьох музичних гуртів, а також кількох відвідувачів. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Сата зувало про музло".

"В Харкові накрили концерт, забрали True Tough. Забрали телефони, менеджера не пускали. Забрали також учасників інших гуртів які мали грати. Покрутили відвідувачів також", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затриманим видали повістки, а звукорежисера концерту відправили на навчання.

За словами очевидців, у рейді брали участь близько двох десятків працівників ТЦК та СП. Також на місці були присутні правоохоронці. Вони відвідали наступні заклади "Че-бар", "Аргентина", "Лобстер".

"З таким підходом івент-сфері п**да. Клубам час замислитись над онлайн-концертами", — написали у пабліку.

Наступного дня після затримання в Харкові музичні колективи мали долучитися до благодійного концерту у Києві, але організатори повідомили, що змушені були прибрати їх із запланованої програми концерту в столиці.

На момент публікації матеріалу Харківський обласний ТЦК не коментував(коментував) інформацію щодо рейду на рок-концерті.

Нагадаємо, що українські військові обурилися тим, що люди біля Палацу спорту кричали працівникам ТЦК "Ганьба", а в мережах захейтили Святослава Вакарчука через "облаву" на його концерті.