Украинские партизаны "АТЕШ" раскрыли местоположение ПВО "Панцирь-С1" в Москве

После удара по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево" в столице РФ оккупанты начали усиливать защиту своих объектов, увеличивая количество ЗРК, говорят в подполье.

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В России в Москве партизаны военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" выяснили, где оккупанты установили комплекс ПВО. Об этом говорится в телеграм-канале "АТЕШ".

"Наши агенты обнаружили расположение комплекса ПВО "Панцирь-С1" в окрестностях Москвы. Этот ЗРК защищает ключевые промышленные, административные и военные объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешных ударов Сил обороны Украины в августе 2024 года по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево" в Москве атаки БПЛА вглубь России стали регулярными, а оккупанты начали усиливать защиту своих объектов, увеличивая количество систем ПВО.

"Наши агенты активно фиксируют новые точки размещения комплексов и оперативно передают данные для дальнейших действий", — отмечают в "АТЕШ".

Напомним, что 26 августа сообщалось, что в коттеджном поселке "Ромашково-21", что в Московской области, местный житель снял на видео работу системы ПВО "Панцирь С-1", установленной на башне. Ранее этот "Панцирь" уже был замечен, а в Московской области такие системы стали устанавливать на зданиях и других высоких объектах после первых ударов украинских дронов по столице РФ весной 2023 года.