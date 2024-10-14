Українські партизани "АТЕШ" розкрили розташування ППО "Панцир-С1" у Москві

Після удару по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остафьево" в столиці РФ окупанти почали посилювати захист своїх об'єктів, збільшуючи кількість ЗРК, кажуть у підпіллі.

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В Росії в Москві партизани військового руху українців і кримських татар "АТЕШ" з'ясували, де окупанти встановили комплекс ППО. Про це йдеться в телеграм-каналі "АТЕШ".

"Наші агенти виявили розташування комплексу ППО "Панцир-С1" на околицях Москви. Цей ЗРК захищає ключові промислові, адміністративні та військові об'єкти від атак безпілотників, авіації і крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після успішних ударів Сил оборони України у серпні 2024 року по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остафьево" в Москві атаки БПЛА вглиб Росії стали регулярними, а окупанти почали посилювати захист своїх об'єктів, збільшуючи кількість систем ППО.

"Наші агенти активно фіксують нові точки розміщення комплексів та оперативно передають дані для подальших дій", — зазначають в "АТЕШ".

Нагадаємо, що 26 серпня повідомлялося, що у котеджному селищі "Ромашково-21", що в Московській області, місцевий житель зняв на відео роботу системи ППО "Панцир С-1", встановленої на вежі. Раніше цей "Панцир" уже був помічений, а в Московській області такі системи стали встановлювати на будівлях та інших високих об'єктах після перших ударів українських дронів по столиці РФ навесні 2023 року.