РФ за два месяца захватила в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год, — аналитики

В первом полугодии этого года ВС РФ ежемесячно удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров. Каждый последующий месяц эта цифра значительно возрастала.

Related video

Российские оккупанты в последнее время имеют значительные продвижения на украинском фронте. Им удалось захватить за этот срок более 5 раз больше территорий, чем за 2023 год. Об этом пишут аналитики UA War Infographics.

"В последние месяцы Россия начала активно продвигаться на фронте. За август и сентябрь 2024 года оккупанты захватили в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год. В первом полугодии этого года РФ удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе уже 351, в сентябре 468 квадратных километров", — посчитали аналитики.

В частности, за 2023 год ВС РФ захватили 148,6 кв. км территории Украины, а только за сентябрь 2024 года эта цифра составила — 467,7. Меньше украинской земли российским захватчикам удалось захватить в январе 2024-го.

Главной причиной потери Украиной своей территории они называют дефицит оружия, поскольку западные партнеры якобы не успевают по потребностям Украины и своим обещаниям. Также на руку России играет смена тактики.

Напомним, что 15 октября сообщалось, что ВС РФ продвинулись в ряде населенных пунктов на Донбассе. Также сообщалось, что на Приднепровском направлении (Запорожская область) противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Противник пытался штурмовать 8 раз, но потерпел неудачу.