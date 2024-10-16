Франция вскоре поставит Украине дроны-камикадзе: подробности (видео)

Заказ дронов французской разработки был сделан еще в марте прошлого года, однако поступят в Украину они только в этом году.

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Франция поставит Украине собственные дроны-камикадзе. Поставки состоятся в ближайшие недели, написал в сети Х министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он рассказал, что это первая разработка первого французского боеприпаса с дистанционным управлением.

"Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, который еще называют дроном-камикадзе. Отвоевание суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года. Поставки в Украину и нашими силами в ближайшие недели", — Себастьян Лекорню.

По информации издания BFMTV, о заказе 2 тысяч дронов французской разработки Министерство вооруженных сил Франции объявило в марте прошлого года. Первые сто беспилотников предназначались Украине.

"Беспилотники-камикадзе являются абсолютно фундаментальными для проведения операций и смогут стать дополнением к пушке Caesar с точки зрения артиллерии", — говорил тогда Лекорню.

Напомним, в феврале с целью обеспечения долгосрочной помощи Украине, Париж и Киев подписали двустороннее соглашение о безопасности. Тогда Франция обязалась выделить Украине в 2024 году помощь на военные нужды в размере 3 миллиардов евро. В соглашении закреплены конкретные сроки поддержки, которая продлится в течение 10 лет действия договора.

Однако в октябре стало известно, что Франция столкнулась с необходимостью сократить дефицит, который в 2024 году может составить 6 процентов ВВП. Поэтому страна не сможет выполнить свое обещание выделить до 3 миллиардов евро на военную помощь Украине. В 2024 году Париж предоставит лишь более 2 миллиардов евро. В следующем году оборонный бюджет Франции увеличится и достигнет €50,5 млрд, однако министерство обороны запросит дополнительные средства на непредвиденные расходы, связанные с развертыванием сил НАТО в Эстонии и Румынии, или на помощь Украине.