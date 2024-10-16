Франція невдовзі поставить Україні дрони-камікадзе: подробиці (відео)

Замовлення дронів французької розробки було зроблено ще у березні минулого року, однак надійдуть до України вони лише цьогоріч.

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Франція поставить Україні власні дрони-камікадзе. Поставки відбудуться в найближчі тижні, написав в мережі Х міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він розповів, що це перша розробка першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням.

"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Відвоювання суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш ніж за два роки. Поставки в Україну і нашими силами в найближчі тижні", — Себастьян Лекорню.

За інформацією видання BFMTV, про замовлення 2 тисяч дронів французької розробки Міністерство збройних сил Франції оголосило у березні минулого року. Перші сто безпілотників призначались Україні.

"Безпілотники-камікадзе є абсолютно фундаментальними для проведення операцій і зможуть стати доповненням до гармати Caesar з точки зору артилерії", — казав тоді Лекорню.

Нагадаємо, у лютому з метою забезпечення довгострокової допомоги Україні, Париж і Київ підписали двосторонню угоду про безпеку. Тоді Франція зобов'язалась виділити Україні у 2024 році допомогу на військові потреби в розмірі 3 мільярдів євро. В угоді закріплено конкретні терміни підтримки, яка триватиме протягом 10 років дії договору.

Однак в жовтні стало відомо, що Франція стикнулась з необхідністю скоротити дефіцит, який у 2024 році може становити 6 відсотків ВВП. Тому країна не зможе виконати свою обіцянку виділити до 3 мільярдів євро на військову допомогу Україні. У 2024 році Париж надасть лише понад 2 мільярди євро. Наступного року оборонний бюджет Франції збільшиться і сягне €50,5 млрд, однак міністерство оборони запитувати додаткові кошти на непередбачувані видатки, пов'язані з розгортанням сил НАТО в Естонії та Румунії, або на допомогу Україні.