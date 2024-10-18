Похоже на "домогательство": Китай оставил для Тайваня пугающее послание (фото)

В сети появилось фото от Береговой охраны Китая. Изображение демонстрирует спутниковый снимок Тайваня и линию стрелок, которые огибают остров в форме сердца.

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На этой неделе Китай провел военные учения рядом с Тайванем, окружив остров. Об этом пишет издание The Guardian.

По словам журналистов, КНР оставила для Тайваня странное послание, похожее на "сексуальное домогательство".

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В материале говорится, что в рамках учений Китай использовал десятки кораблей, самолетов и береговую охрану. Однако он также использует против острова кибератаки и пропаганду.

Издание пишет, что в сети появилось фото от Береговой охраны Китая. Изображение демонстрирует спутниковый снимок Тайваня и линию стрелок, которые огибают остров в форме сердца. Также есть сопроводительный текст: Привет, моя дорогая" и "Патруль в форме любви к тебе".

Китай оставил для Тайваня пугающее послание Фото: The Guardian

Отмечается, что именно Береговая охрана Китая занималась патрулированием вокруг острова во время учений.

По словам журналистов, Береговая охрана Тайваня осудила это изображение, назвав его "когнитивной войной". Однако, как предполагается, снимок не оказал должного эффекта на население острова. Так, они скорее насмехались над ним в социальных сетях, хотя и посчитали его жутким.

При этом, как отметили журналисты, прошлые пропагандистские усилия Китая отличились грубой анимацией ракет, которые поражают крупные города Тайваня.

Ранее сообщалось, что F-16 ВВС Тайваня взял на прицел китайский истребитель J-15. Китайский истребитель попал в обзор системы прицеливания Sniper Advanced Targeting Pod. Таким образом Тайвань продемонстрировал технологические возможности своей боевой авиации.