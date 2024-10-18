Схоже на "домагання": Китай залишив для Тайваню лякаюче послання (фото)

У мережі з'явилося фото від Берегової охорони Китаю. Зображення демонструє супутниковий знімок Тайваню і лінію стрілок, які огинають острів у формі серця.

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Цього тижня Китай провів військові навчання поруч із Тайванем, оточивши острів. Про це пише видання The Guardian.

За словами журналістів, КНР залишила для Тайваню дивне послання, схоже на "сексуальне домагання".

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У матеріалі йдеться про те, що в рамках навчань Китай використовував десятки кораблів, літаків і берегову охорону. Однак він також використовує проти острова кібератаки та пропаганду.

Видання пише, що в мережі з'явилося фото від Берегової охорони Китаю. Зображення демонструє супутниковий знімок Тайваню та лінію стрілок, які огинають острів у формі серця. Також є супровідний текст: "Привіт, моя люба" і "Патруль у формі любові до тебе".

Китай залишив для Тайваню лякаюче послання Фото: The Guardian

Зазначається, що саме Берегова охорона Китаю займалася патрулюванням навколо острова під час навчань.

За словами журналістів, Берегова охорона Тайваню засудила це зображення, назвавши його "когнітивною війною". Однак, як передбачається, знімок не справив належного ефекту на населення острова. Так, вони скоріше насміхалися над ним у соціальних мережах, хоча і вважали його моторошним.

При цьому, як зазначили журналісти, минулі пропагандистські зусилля Китаю відзначилися грубою анімацією ракет, які вражають великі міста Тайваню.

Раніше повідомлялося, що F-16 ВПС Тайваню взяв на приціл китайський винищувач J-15. Китайський винищувач потрапив в огляд системи прицілювання Sniper Advanced Targeting Pod. Таким чином Тайвань продемонстрував технологічні можливості своєї бойової авіації.