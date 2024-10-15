Система "снайпер": F-16 ВПС Тайваню взяв на приціл китайський винищувач J-15 (відео)

Китайський винищувач потрапив в огляд системи прицілювання Sniper Advanced Targeting Pod. Таким чином Тайвань продемонстрував технологічні можливості своєї бойової авіації.

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У Тайванській протоці стався новий інцидент за участю китайського винищувача, який увійшов у зону спостереження тайванських ВПС. У мережі з'явилося відео, як винищувач F-16 повітряних сил Тайваню, оснащений передовою системою прицілювання Sniper, успішно "взяв на мушку" китайський винищувач J-15. Кадри опублікував 15 жовтня ресурс Bulgarian Military.

У своєму матеріалі оглядачі розкрили деталі події. За їхніми словами, цей епізод став черговим важливим моментом у відносинах між Тайванем і Китаєм, що загострюються, і продемонстрував зростаючі можливості Тайваню в галузі спостереження на тлі тривалої повітряної конфронтації в регіоні.

Можливості F-16 і системи Sniper

Система прицілювання Sniper Advanced Targeting Pod стала ключовим активом для флоту F-16 Тайваню. Вона оснащена інфрачервоними та електрооптичними сенсорами, які дають змогу з високою точністю відстежувати й ідентифікувати повітряні та наземні цілі. Це особливо важливо в умовах Тайванської протоки, де повітряний простір регулярно зазнає загроз.

У цьому разі тайванський F-16 використовував систему Sniper для відстеження китайського J-15, який увійшов у зону ідентифікації ППО Тайваню (ADIZ). Це дало змогу передати командуванню Тайваню зображення і дані в режимі реального часу.

На думку фахівців, використання Sniper у цьому випадку стало частиною ширшої стратегії Тайваню, спрямованої на демонстрацію своїх технологічних можливостей. Тайвань все частіше публікує інформацію про свої взаємодії з китайськими військовими, показуючи свою готовність до оборони і здатність ефективно стежити за передовими китайськими винищувачами, такими як J-15.

Тактичне значення інциденту

Вхід J-15 в ADIZ Тайваню відображає зусилля Китаю з проєктування своєї військової потужності в регіоні. Тайвань, зі свого боку, продемонстрував здатність ефективно відстежувати й за необхідності вступати в протидію з китайськими літаками, що посилає Пекіну чіткий сигнал про готовність до захисту свого повітряного простору.

Китай проводить навчання Joint Sword 2024B

Інцидент стався на тлі масштабних навчань Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Joint Sword 2024B, які стали першими за цей рік після обрання нового президента Тайваню Лай Цінде. У Пекіні заявили, що маневри спрямовані на "суворе попередження сепаратистським силам" та імітацію блокади островів.

Водночас Міністерство оборони Тайваню повідомило про розташування поблизу узбережжя 25 китайських літаків і 7 кораблів, назвавши водночас дії Китаю "ірраціональними та провокаційними", підкресливши свою готовність до оборони.

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Нагадаємо, Китай уперше продемонстрував внутрішній устрій станції управління електромагнітною катапультою на своєму авіаносці Fujian.