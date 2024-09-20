Переплутали з J-35: на китайському авіаносці випробовують палубний винищувач J-15B (відео)

Аналітики видання Zona Militar стверджують, що стелс-винищувач J-35 наразі перебуває на стадії розроблення і льотних випробувань. А на авіаносці Liaoning здійснював польоти модернізований винищувач J-15B.

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Нещодавно китайські ЗМІ повідомили про випробування винищувача-невидимки J-35 на авіаносці CNS Liaoning, що свідчило б про значне розширення можливостей військового флоту НВАК. Однак оглядачі видання Zona Militar написали, що поглиблений аналіз фотографій засвідчив, що літак, який випробовується на палубі китайського авіаносця, є не J-35, як передбачалося раніше, а модернізованим винищувачем J-15B.

"Хоча початкове припущення передбачало, що це може бути винищувач-невидимка J-35, який наразі перебуває на стадії розроблення та льотних випробувань, реальність передбачає, що це новий бортовий літак J-15B", — стверджують автори матеріалу.

Коротко про винищувач J-15B

J-15B — це вдосконалена версія китайського авіаносного винищувача Shenyang J-15, який активно використовується на авіаносцях Liaoning і Shandong.

Ключовим нововведенням у J-15B є перехід з конфігурації STOBAR (зліт з коротким розгоном і затримкою) на більш сучасну CATOBAR (зліт з катапульти та затримкою). Ця система, вперше встановлена на китайському авіаносці нового покоління Fujian, дає J-15B можливість нести важче озброєння і збільшене корисне навантаження.

Початкові тести J-15B почалися на суші — зльоти й посадки проводилися на спеціально підготовлених смугах, що імітують палубу авіаносця. Відеорепортажі китайського телеканалу CCTV зафіксували перші успіхи в цих випробуваннях. І ось тепер винищувач виходить на новий етап — випробування на самому Liaoning, що підтверджує серйозні наміри Китаю в розвитку цього проєкту.

Що стосується виробництва, то Китай планує поступово замінити старі моделі J-15 на J-15B. Поточні оцінки припускають, що близько 50 одиниць J-15A перебувають в експлуатації, в основному обслуговуючи наявні китайські авіаносці STOBAR, Liaoning і Shandong.

Повідомлення про проведення випробувальних злетів і посадок J-15B на Liaoning привернули увагу фахівців, оскільки такі тести є найважливішим кроком на шляху до повноцінної експлуатації цих літаків на авіаносцях нового покоління. Одночасно з цим, під час виходу "Ляоніна" в море на його палубі були помічені макети інших перспективних літаків, таких як J-35 і KJ-600 — новий китайський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління.

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Китай детально показав магнітні катапульти свого авіаносця Fujian, — перші відео

Раніше повідомлялося, що всі три китайські авіаносці військового флоту НВАК, зокрема й CNS Fujian, що перебуває на випробуваннях, були помічені в морі одночасно, що стало унікальною подією.